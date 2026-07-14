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  4. Известный футболист отказался выступать за Шахтер из-за войны в Украине
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 07:58 |
1931
0

Известный футболист отказался выступать за Шахтер из-за войны в Украине

Мек вряд ли перейдет в «Шахтер»

14 июля 2026, 07:58 |
1931
0
Известный футболист отказался выступать за Шахтер из-за войны в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Донецкий «Шахтер» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.

По информации бразильских СМИ, украинский клуб пытается договориться о переходе перспективного полузащитника, однако переговоры вряд ли завершатся успешно.

Сообщается, что сам футболист не намерен переезжать в Украину из-за войны, вызванной российской агрессией. Именно это обстоятельство стало главной причиной его нежелания продолжать переговоры.

По данным источника, на данном этапе трансфер Мека в «Шахтер» фактически снят с повестки дня.

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Габриэль Мек трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Гремио российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Portal do Gremista
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