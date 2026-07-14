Известный футболист отказался выступать за Шахтер из-за войны в Украине
Мек вряд ли перейдет в «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.
По информации бразильских СМИ, украинский клуб пытается договориться о переходе перспективного полузащитника, однако переговоры вряд ли завершатся успешно.
Сообщается, что сам футболист не намерен переезжать в Украину из-за войны, вызванной российской агрессией. Именно это обстоятельство стало главной причиной его нежелания продолжать переговоры.
По данным источника, на данном этапе трансфер Мека в «Шахтер» фактически снят с повестки дня.
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