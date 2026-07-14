Известный футболист отказался выступать за Шахтер из-за войны в Украине

Донецкий «Шахтер» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.

По информации бразильских СМИ, украинский клуб пытается договориться о переходе перспективного полузащитника, однако переговоры вряд ли завершатся успешно.

Сообщается, что сам футболист не намерен переезжать в Украину из-за войны, вызванной российской агрессией. Именно это обстоятельство стало главной причиной его нежелания продолжать переговоры.

По данным источника, на данном этапе трансфер Мека в «Шахтер» фактически снят с повестки дня.