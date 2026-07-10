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  4. Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 23:02 |
1446
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Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан

Швед не поехал с командой на сборы

10 июля 2026, 23:02 |
1446
2 Comments
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед
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Переход вингера донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа в львовские «Карпаты» пока не состоялся из-за финансовых разногласий между сторонами.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, львовский клуб сделал самое конкретное предложение по поводу 28-летнего футболиста. Однако главным препятствием остается уровень заработной платы.

Сообщается, что в «Шахтере» Швед получает около 40 тысяч долларов в месяц, тогда как «Карпаты» готовы предложить ему не более 15 тысяч. Из-за этого футболист пока не соглашается на переход, ведь пришлось бы существенно снизить свои финансовые требования.

Также отмечается, что Швед не поехал вместе с командой Арды Турана на летние сборы в Словению. После нескольких тренировок со второй командой он прекратил занятия, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость пройти медицинское обследование.

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Марьян Швед Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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і в чому на думку автора покарання?
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Шляхом Коноплянки пішов . Петряк, Лацабідзе , Тоіров, та багато таких ...
Ну 25тис це гроші і будуть шахтарі платить їх . 
Якби ще спорт.юа написав скільки платять і платили бразильцям які давно пішли з шахтрая ...
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