Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Швед не поехал с командой на сборы
Переход вингера донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа в львовские «Карпаты» пока не состоялся из-за финансовых разногласий между сторонами.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, львовский клуб сделал самое конкретное предложение по поводу 28-летнего футболиста. Однако главным препятствием остается уровень заработной платы.
Сообщается, что в «Шахтере» Швед получает около 40 тысяч долларов в месяц, тогда как «Карпаты» готовы предложить ему не более 15 тысяч. Из-за этого футболист пока не соглашается на переход, ведь пришлось бы существенно снизить свои финансовые требования.
Также отмечается, что Швед не поехал вместе с командой Арды Турана на летние сборы в Словению. После нескольких тренировок со второй командой он прекратил занятия, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость пройти медицинское обследование.
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