Плохие новости для Турана. Шахтер попал в беду перед стартом сезона

«Шахтер» может начать новый сезон без двух полузащитников. По информации Игоря Бурбаса, травмы получили Дмитрий Крыскив и Изаки Силива.

Сообщается, что Крыскив получил травму икроножной мышцы во время летних сборов «горняков» в Словении. Из-за травмы украинский полузащитник ориентировочно пропустит около месяца, что ставит под сомнение его участие в стартовых матчах нового сезона.

Также в лазарете оказался молодой бразильский полузащитник Изаки Силва. Ожидается, что на восстановление футболисту понадобится примерно три-четыре недели.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».