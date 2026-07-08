Плохие новости для Турана. Шахтер попал в беду перед стартом сезона
Крыськив и Изаки получили травмы
«Шахтер» может начать новый сезон без двух полузащитников. По информации Игоря Бурбаса, травмы получили Дмитрий Крыскив и Изаки Силива.
Сообщается, что Крыскив получил травму икроножной мышцы во время летних сборов «горняков» в Словении. Из-за травмы украинский полузащитник ориентировочно пропустит около месяца, что ставит под сомнение его участие в стартовых матчах нового сезона.
Также в лазарете оказался молодой бразильский полузащитник Изаки Силва. Ожидается, что на восстановление футболисту понадобится примерно три-четыре недели.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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