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  4. Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 05:32 |
485
0

Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб

«Кудровка» может усилить состав Люсиным

18 июля 2026, 05:32 |
485
0
Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Люсин
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Полузащитник киевского «Динамо» Павел Люсин попал в сферу интересов клуба УПЛ.

По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», «Кудровка» рассматривает возможность аренды 19-летнего футболиста. В клубе якобы обратили внимание на перспективных игроков «Динамо» после успешного опыта сотрудничества с другими молодыми киевлянами.

«Говорят об интересе к молодежи «Динамо». У «Кудровки» неплохо получилось с Гусевым, а теперь клуб хочет взять Люсина в аренду, хотя этот вариант выглядит довольно сложным», – говорится в сообщении источника.

Павел Люсин считается одним из самых перспективных футболистов «Динамо» и вошел в символическую сборную лучших игроков Евро-U-19.

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Павел Люсин трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Кудровка Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол с вертолета
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