Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб
«Кудровка» может усилить состав Люсиным
Полузащитник киевского «Динамо» Павел Люсин попал в сферу интересов клуба УПЛ.
По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», «Кудровка» рассматривает возможность аренды 19-летнего футболиста. В клубе якобы обратили внимание на перспективных игроков «Динамо» после успешного опыта сотрудничества с другими молодыми киевлянами.
«Говорят об интересе к молодежи «Динамо». У «Кудровки» неплохо получилось с Гусевым, а теперь клуб хочет взять Люсина в аренду, хотя этот вариант выглядит довольно сложным», – говорится в сообщении источника.
Павел Люсин считается одним из самых перспективных футболистов «Динамо» и вошел в символическую сборную лучших игроков Евро-U-19.
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