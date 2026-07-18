Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб

Полузащитник киевского «Динамо» Павел Люсин попал в сферу интересов клуба УПЛ.

По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», «Кудровка» рассматривает возможность аренды 19-летнего футболиста. В клубе якобы обратили внимание на перспективных игроков «Динамо» после успешного опыта сотрудничества с другими молодыми киевлянами.

«Говорят об интересе к молодежи «Динамо». У «Кудровки» неплохо получилось с Гусевым, а теперь клуб хочет взять Люсина в аренду, хотя этот вариант выглядит довольно сложным», – говорится в сообщении источника.

Павел Люсин считается одним из самых перспективных футболистов «Динамо» и вошел в символическую сборную лучших игроков Евро-U-19.