Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший голкипер Динамо и сборной получил предложение возобновить карьеру
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 13:27 |
1603
0

Бывший голкипер Динамо и сборной получил предложение возобновить карьеру

Денис Бойко повесил перчатки на гвоздь в 2025 году после выступления в составе «Полесья»

14 июля 2026, 13:27 |
1603
0
Бывший голкипер Динамо и сборной получил предложение возобновить карьеру
ФК Полесье Житомир. Денис Бойко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко в эфире радио «Чемпион» сообщил, что имел возможность вернуться в профессиональный футбол:

«Я вам так приоткрою немножко занавес. Такой маленький секретик. У меня была возможность даже сейчас возобновить карьеру. Было предложение, но пока я еще не готов к этому ментально, наверное. С Украины предложение», – рассказал Бойко.

Последним клубом Дениса было житомирское «Полесье», цвета которого опытный вратарь защищал с 2023 по 2024 год. В марте 2025-го украинец объявил о завершении профессиональной карьеры.

Бойко является воспитанником киевского «Динамо», в футболке которого провел 108 матчей, пропустил 97 голов и 49 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды – Суперкубок Украины.

В активе голкипера – семь игр за сборную Украины, где он пропустил семь голов и оформил три клиншита.

По теме:
Бывший защитник сборной Украины планирует реанимировать свою карьеру
Президент клуба УПЛ решил назначить главным тренером военного ВСУ
Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Денис Бойко
Николай Тытюк Источник: Радио Чемпион
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Футбол | 14 июля 2026, 06:51 17
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета

Трубин может перейти в «королевский клуб»

Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ
Футбол | 14 июля 2026, 12:52 0
Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ
Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ

Илья Судаков сыграл за «Колос» U-19 против «горняков»

У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
Бокс | 14.07.2026, 07:19
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футбол | 14.07.2026, 09:46
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Теннис | 13.07.2026, 13:14
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 21
Футбол
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 5
Футбол
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
12.07.2026, 08:47 4
MMA
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 7
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 58
Футбол
Большой гонорар. Усику нашли нового соперника вместо Уайлдера
Большой гонорар. Усику нашли нового соперника вместо Уайлдера
13.07.2026, 07:02
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем