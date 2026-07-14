Бывший голкипер Динамо и сборной получил предложение возобновить карьеру
Денис Бойко повесил перчатки на гвоздь в 2025 году после выступления в составе «Полесья»
Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко в эфире радио «Чемпион» сообщил, что имел возможность вернуться в профессиональный футбол:
«Я вам так приоткрою немножко занавес. Такой маленький секретик. У меня была возможность даже сейчас возобновить карьеру. Было предложение, но пока я еще не готов к этому ментально, наверное. С Украины предложение», – рассказал Бойко.
Последним клубом Дениса было житомирское «Полесье», цвета которого опытный вратарь защищал с 2023 по 2024 год. В марте 2025-го украинец объявил о завершении профессиональной карьеры.
Бойко является воспитанником киевского «Динамо», в футболке которого провел 108 матчей, пропустил 97 голов и 49 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды – Суперкубок Украины.
В активе голкипера – семь игр за сборную Украины, где он пропустил семь голов и оформил три клиншита.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трубин может перейти в «королевский клуб»
Илья Судаков сыграл за «Колос» U-19 против «горняков»