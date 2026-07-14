ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада
Полуфинальный поединок состоится 15 июля
ФИФА определилась с судьями на предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины.
Главным арбитром поединка станет 44-летний американец Исмаил Эльфат, который уже имеет опыт работы на нынешнем турнире.
На этом чемпионате мира Эльфат отработал на двух матчах группового этапа: Нидерланды – Япония (2:2) и Испания – Уругвай (1:0). Также он обслуживал поединок 1/8 финала между Бразилией и Норвегией (1:2).
Ассистентами Исмаила в полуфинале станут его соотечественники – Кори Паркер и Кайл Аткинс.
Роль четвертого арбитра будет выполнять итальянец Маурицио Мариани. Резервный ассистент арбитра – Даниэле Биндони (Италия).
Матч между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля на «Atlanta Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026
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