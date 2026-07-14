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Чемпионат мира
14 июля 2026, 08:45 | Обновлено 14 июля 2026, 08:47
1251
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ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада

Полуфинальный поединок состоится 15 июля

14 июля 2026, 08:45 | Обновлено 14 июля 2026, 08:47
1251
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ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Эльфат
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ФИФА определилась с судьями на предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины.

Главным арбитром поединка станет 44-летний американец Исмаил Эльфат, который уже имеет опыт работы на нынешнем турнире.

На этом чемпионате мира Эльфат отработал на двух матчах группового этапа: Нидерланды – Япония (2:2) и Испания – Уругвай (1:0). Также он обслуживал поединок 1/8 финала между Бразилией и Норвегией (1:2).

Ассистентами Исмаила в полуфинале станут его соотечественники – Кори Паркер и Кайл Аткинс.

Роль четвертого арбитра будет выполнять итальянец Маурицио Мариани. Резервный ассистент арбитра – Даниэле Биндони (Италия).

Матч между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля на «Atlanta Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Андрей Витренко Источник: ФИФА
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