ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада

ФИФА определилась с судьями на предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины.

Главным арбитром поединка станет 44-летний американец Исмаил Эльфат, который уже имеет опыт работы на нынешнем турнире.

На этом чемпионате мира Эльфат отработал на двух матчах группового этапа: Нидерланды – Япония (2:2) и Испания – Уругвай (1:0). Также он обслуживал поединок 1/8 финала между Бразилией и Норвегией (1:2).

Ассистентами Исмаила в полуфинале станут его соотечественники – Кори Паркер и Кайл Аткинс.

Роль четвертого арбитра будет выполнять итальянец Маурицио Мариани. Резервный ассистент арбитра – Даниэле Биндони (Италия).

Матч между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля на «Atlanta Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.