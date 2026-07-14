Месси пропустил тренировку Аргентины перед Англией. Все ли в порядке?
Сборная провела сессию без своего лидера
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил карт-бланш от тренерского штаба после непростой победы над Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).
После тяжелого поединка, длившегося 120 минут, Лионель уделил время себе и не присутствовал на командной тренировке.
Тренер Лионель Скалони решил предоставить отдых капитану перед дуэлью с Англией в полуфинале.
Тем более на аргентинцев повлиял и переезд, так как они за короткое время сменили расположение тренировочного лагеря в связи с местом проведения следующего матча.
Матч между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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