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Чемпионат мира
14 июля 2026, 08:28 | Обновлено 14 июля 2026, 08:35
275
0

Месси пропустил тренировку Аргентины перед Англией. Все ли в порядке?

Сборная провела сессию без своего лидера

14 июля 2026, 08:28 | Обновлено 14 июля 2026, 08:35
275
0
Месси пропустил тренировку Аргентины перед Англией. Все ли в порядке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил карт-бланш от тренерского штаба после непростой победы над Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).
После тяжелого поединка, длившегося 120 минут, Лионель уделил время себе и не присутствовал на командной тренировке.

Тренер Лионель Скалони решил предоставить отдых капитану перед дуэлью с Англией в полуфинале.

Тем более на аргентинцев повлиял и переезд, так как они за короткое время сменили расположение тренировочного лагеря в связи с местом проведения следующего матча.

Матч между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Андрей Витренко Источник: L'Equipe
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