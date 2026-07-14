Германия и другие. Сборные с наибольшим количеством побед в полуфиналах ЧМ

С 14 по 15 июля на чемпионате мира 2026 будут сыграны полуфинальные матчи: Франция – Испания и Англия – Аргентина.

Как мы уже сообщали ранее, сборная Аргентины выиграла все свои 5 поединков на этой стадии турнира на предыдущих мундиалях.

Тем не менее 3 сборные имеют в своем активе большее количество побед в полуфиналах: Германия/ФРГ (7), Бразилия (6) и Италия (6).

В активе французов 4 победы в матчах 1/2 финала, у испанцев и англичан – по 1 победе.

Сборные по количеству выигранных полуфиналов чемпионатов мира: