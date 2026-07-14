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Чемпионат мира
14 июля 2026, 07:20 |
246
0

Германия и другие. Сборные с наибольшим количеством побед в полуфиналах ЧМ

Вспоминаем все сборные, которые побеждали на данной стадии мировых первенств

14 июля 2026, 07:20 |
246
0
Германия и другие. Сборные с наибольшим количеством побед в полуфиналах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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С 14 по 15 июля на чемпионате мира 2026 будут сыграны полуфинальные матчи: Франция – Испания и Англия – Аргентина.

Как мы уже сообщали ранее, сборная Аргентины выиграла все свои 5 поединков на этой стадии турнира на предыдущих мундиалях.

Тем не менее 3 сборные имеют в своем активе большее количество побед в полуфиналах: Германия/ФРГ (7), Бразилия (6) и Италия (6).

В активе французов 4 победы в матчах 1/2 финала, у испанцев и англичан – по 1 победе.

Сборные по количеству выигранных полуфиналов чемпионатов мира:

  • 7 – Германия/ФРГ
  • 6 – Бразилия
  • 6 – Италия
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Франция
  • 2 – Венгрия
  • 2 – Чехословакия
  • 1 – Хорватия
  • 1 – Испания
  • 1 – Нидерланды
  • 1 – Англия
  • 1 – Швеция
  • 1 – Уругвай
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ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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