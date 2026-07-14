Чемпионат мира14 июля 2026, 07:20 |
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Германия и другие. Сборные с наибольшим количеством побед в полуфиналах ЧМ
Вспоминаем все сборные, которые побеждали на данной стадии мировых первенств
14 июля 2026, 07:20 |
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С 14 по 15 июля на чемпионате мира 2026 будут сыграны полуфинальные матчи: Франция – Испания и Англия – Аргентина.
Как мы уже сообщали ранее, сборная Аргентины выиграла все свои 5 поединков на этой стадии турнира на предыдущих мундиалях.
Тем не менее 3 сборные имеют в своем активе большее количество побед в полуфиналах: Германия/ФРГ (7), Бразилия (6) и Италия (6).
В активе французов 4 победы в матчах 1/2 финала, у испанцев и англичан – по 1 победе.
Сборные по количеству выигранных полуфиналов чемпионатов мира:
- 7 – Германия/ФРГ
- 6 – Бразилия
- 6 – Италия
- 5 – Аргентина
- 4 – Франция
- 2 – Венгрия
- 2 – Чехословакия
- 1 – Хорватия
- 1 – Испания
- 1 – Нидерланды
- 1 – Англия
- 1 – Швеция
- 1 – Уругвай
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