Два из четырех полуфиналистов ЧМ-2026 не проигрывали в 1/2 финала мундиалей
Вспомним, как играли раньше Аргентина, Англия, Франция и Испания в полуфиналах мировых первенств
Сборные Аргентины и Испании никогда не проигрывали в полуфиналах чемпионатов мира.
В активе аргентинцев пять выигранных матчей на данной стадии турнира, испанцев – один.
Вспомним результаты всех полуфинальных матчей на чемпионатах мира сборных Аргентины, Англии, Франции и Испании.
Сборная Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира
- 2022: Хорватия – 3:0
- 2014: Нидерланды – 0:0 (4:2 – по пенальти)
- 1990: Италия – 1:1 (4:3 – по пенальти)
- 1986: Бельгия – 2:0
- 1930: США – 6:1
Сборная Англии в полуфиналах чемпионатов мира
- 2018: Хорватия – 1:2
- 1990: ФРГ – 1:1 (3:4 – по пенальти)
- 1966: Португалия – 2:1
Сборная Франции в полуфиналах чемпионатов мира
- 2022: Марокко – 2:0
- 2018: Бельгия – 1:0
- 2006: Португалия – 1:0
- 1998: Хорватия – 2:1
- 1986: ФРГ – 0:2
- 1982: ФРГ – 3:3 (4:5 – по пенальти)
- 1958: Бразилия – 2:5
Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов мира
- 2010: Германия – 1:0
🇦🇷 Argentina’s World Cup semifinal record is UNREAL— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 12, 2026
🏟️ They’ve NEVER lost one:
✅ 1930: 6-1 vs USA
✅ 1986: 2-0 vs Belgium
✅ 1990: 1-1 (4-3 pens) vs Italy
✅ 2014: 0-0 (4-2 pens) vs Netherlands
✅ 2022: 3-0 vs Croatia
⏳ Now it’s England vs Argentina in 2026
👊 This team… pic.twitter.com/PkcjziZZ3f
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