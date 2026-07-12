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Чемпионат мира
12 июля 2026, 12:43 |
864
0

Два из четырех полуфиналистов ЧМ-2026 не проигрывали в 1/2 финала мундиалей

Вспомним, как играли раньше Аргентина, Англия, Франция и Испания в полуфиналах мировых первенств

12 июля 2026, 12:43 |
864
0
Два из четырех полуфиналистов ЧМ-2026 не проигрывали в 1/2 финала мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Аргентины и Испании никогда не проигрывали в полуфиналах чемпионатов мира.

В активе аргентинцев пять выигранных матчей на данной стадии турнира, испанцев – один.

Вспомним результаты всех полуфинальных матчей на чемпионатах мира сборных Аргентины, Англии, Франции и Испании.

Сборная Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира

  • 2022: Хорватия – 3:0
  • 2014: Нидерланды – 0:0 (4:2 – по пенальти)
  • 1990: Италия – 1:1 (4:3 – по пенальти)
  • 1986: Бельгия – 2:0
  • 1930: США – 6:1

Сборная Англии в полуфиналах чемпионатов мира

  • 2018: Хорватия – 1:2
  • 1990: ФРГ – 1:1 (3:4 – по пенальти)
  • 1966: Португалия – 2:1

Сборная Франции в полуфиналах чемпионатов мира

  • 2022: Марокко – 2:0
  • 2018: Бельгия – 1:0
  • 2006: Португалия – 1:0
  • 1998: Хорватия – 2:1
  • 1986: ФРГ – 0:2
  • 1982: ФРГ – 3:3 (4:5 – по пенальти)
  • 1958: Бразилия – 2:5

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов мира

  • 2010: Германия – 1:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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