Два из четырех полуфиналистов ЧМ-2026 не проигрывали в 1/2 финала мундиалей

Сборные Аргентины и Испании никогда не проигрывали в полуфиналах чемпионатов мира.

В активе аргентинцев пять выигранных матчей на данной стадии турнира, испанцев – один.

Вспомним результаты всех полуфинальных матчей на чемпионатах мира сборных Аргентины, Англии, Франции и Испании.

Сборная Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира

2022: Хорватия – 3:0

2014: Нидерланды – 0:0 (4:2 – по пенальти)

1990: Италия – 1:1 (4:3 – по пенальти)

1986: Бельгия – 2:0

1930: США – 6:1

Сборная Англии в полуфиналах чемпионатов мира

2018: Хорватия – 1:2

1990: ФРГ – 1:1 (3:4 – по пенальти)

1966: Португалия – 2:1

Сборная Франции в полуфиналах чемпионатов мира

2022: Марокко – 2:0

2018: Бельгия – 1:0

2006: Португалия – 1:0

1998: Хорватия – 2:1

1986: ФРГ – 0:2

1982: ФРГ – 3:3 (4:5 – по пенальти)

1958: Бразилия – 2:5

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов мира

2010: Германия – 1:0