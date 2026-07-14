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Лига Европы
14 июля 2026, 07:38 | Обновлено 14 июля 2026, 07:47
610
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Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати

Поединок 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдет 16 июля

14 июля 2026, 07:38 | Обновлено 14 июля 2026, 07:47
610
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Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Арвел Гриффит
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УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч между киевским «Динамо» и «Университатей» Клуж в 1-м раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.

Главным арбитром поединка станет 38-летний валлиец Иван Арвел Гриффит. Эта игра станет дебютной в сезоне для молодого арбитра.

Помощниками Ивана будут его соотечественники. Роли лайнсменов исполнят Джонатон Брайант и Гарри Хендрикс, четвертый рефери – Джон Эндрю Джонс.

Следить за игрой по системе VAR будут представители Нидерландов: Йерун Мансхот и его ассистент Эрвин Бланк.

Ответный матч состоится 16 июля в румынском Клуже на «Клуж Арене». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени. Напомним, первая встреча завершилась вничью (0:0).

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УЕФА Динамо Киев Лига Европы судейские назначения Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Це фіаско... Без Дениски Шурмана на ВАРі    киянам нічого не світить...
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