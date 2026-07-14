Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати
Поединок 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдет 16 июля
УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч между киевским «Динамо» и «Университатей» Клуж в 1-м раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.
Главным арбитром поединка станет 38-летний валлиец Иван Арвел Гриффит. Эта игра станет дебютной в сезоне для молодого арбитра.
Помощниками Ивана будут его соотечественники. Роли лайнсменов исполнят Джонатон Брайант и Гарри Хендрикс, четвертый рефери – Джон Эндрю Джонс.
Следить за игрой по системе VAR будут представители Нидерландов: Йерун Мансхот и его ассистент Эрвин Бланк.
Ответный матч состоится 16 июля в румынском Клуже на «Клуж Арене». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени. Напомним, первая встреча завершилась вничью (0:0).
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