Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч между киевским «Динамо» и «Университатей» Клуж в 1-м раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.

Главным арбитром поединка станет 38-летний валлиец Иван Арвел Гриффит. Эта игра станет дебютной в сезоне для молодого арбитра.

Помощниками Ивана будут его соотечественники. Роли лайнсменов исполнят Джонатон Брайант и Гарри Хендрикс, четвертый рефери – Джон Эндрю Джонс.

Следить за игрой по системе VAR будут представители Нидерландов: Йерун Мансхот и его ассистент Эрвин Бланк.

Ответный матч состоится 16 июля в румынском Клуже на «Клуж Арене». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени. Напомним, первая встреча завершилась вничью (0:0).