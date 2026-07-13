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Лига Европы
13 июля 2026, 19:34 | Обновлено 13 июля 2026, 19:46
441
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Тренер Университати: «Обыграть Динамо было бы чудом, там состав на 90 млн»

Кристиано Бергоди лестно отозвался о киевском «Динамо»

13 июля 2026, 19:34 | Обновлено 13 июля 2026, 19:46
441
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Тренер Университати: «Обыграть Динамо было бы чудом, там состав на 90 млн»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бергоди
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После поражения в серии пенальти в матче за Суперкубок Румынии с «Университатей Крайова» главный тренер «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди поговорил о матчах Лиги Европы с киевским «Динамо».

«Победа в матче была бы чудом! Было бы замечательно обыграть «Динамо» Киев. У них состав на 80-90 миллионов евро», – заявил тренер румынской команды.

Первый матч в Польше завершился со счетом 0:0. Ответная игра состоится в четверг, начало – в 20:30.

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Кристиано Бергоди Динамо Киев Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Руслан Полищук Источник: Digisport.ro
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Состав на 90 миллионов чего!?
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