Тренер Университати: «После игры с Динамо моральный дух немного выше»

Главный тренер румынской «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди пожаловался на календарь в начале сезона. Через три после старта в Лиге Европы (0:0 с киевским «Динамо») его команда сыграет за Суперкубок Румынии с одноклубниками из Крайовы.

«Мои игроки очень хорошо подготовлены, особенно после такого важного результата с киевским «Динамо». Моральный дух немного выше. Тот факт, что сейчас мы играем в Суперкубке, немного мешает нам. Мы сыграли вничью 0:0 на выезде, и у нас есть шанс в ответном матче в Клуже», – заявил тренер.

«Это будет сложный матч, потому что мы играем против чемпиона Румынии. Они выигрывали этот турнир в прошлом году, в матче с нами» – заключил Бергоди.

Стартовый свисток в матче за Суперкубок прозвучит в 20:30. В четверг «Университатя» примет «Динамо» в ответном поединке Лиги Европы.