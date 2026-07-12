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Румыния
12 июля 2026, 18:08 |
130
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Тренер Университати: «После игры с Динамо моральный дух немного выше»

Кристиано Бергоди недоволен календарем матчей

12 июля 2026, 18:08 |
130
1 Comments
Тренер Университати: «После игры с Динамо моральный дух немного выше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бергоди
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Главный тренер румынской «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди пожаловался на календарь в начале сезона. Через три после старта в Лиге Европы (0:0 с киевским «Динамо») его команда сыграет за Суперкубок Румынии с одноклубниками из Крайовы.

«Мои игроки очень хорошо подготовлены, особенно после такого важного результата с киевским «Динамо». Моральный дух немного выше. Тот факт, что сейчас мы играем в Суперкубке, немного мешает нам. Мы сыграли вничью 0:0 на выезде, и у нас есть шанс в ответном матче в Клуже», – заявил тренер.

«Это будет сложный матч, потому что мы играем против чемпиона Румынии. Они выигрывали этот турнир в прошлом году, в матче с нами» – заключил Бергоди.

Стартовый свисток в матче за Суперкубок прозвучит в 20:30. В четверг «Университатя» примет «Динамо» в ответном поединке Лиги Европы.

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Кристиано Бергоди Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Руслан Полищук Источник: GOLAZO.ro
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Та да. На Дінамо як глянеш, то одразу починаєш несвідомо радіти, що ти не один з цих недолугих.
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