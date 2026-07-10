Коуч Университати выступил с заявлением после матча с Динамо в Лиге Европы

Главный тренер ФК Университатя Клуж Кристиано Бергоди поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче против Динамо (0:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

– Довольны ли вы результатом сегодняшнего матча в контексте двухматчевого противостояния?

– Это хороший результат для нас. Мы хорошо изучили соперника, разобрались, как играют футболисты «Динамо». Также у нас сегодня были возможности атаковать, мы создавали голевые моменты, поэтому я доволен. Большое спасибо нашим фанатам, которые были на игре и создали невероятную атмосферу поддержки.

– Теперь шансы «Университате» на выход в следующий раунд выше, чем у «Динамо»?

– Шансы по-прежнему 50 на 50, но сегодняшний результат, конечно, дает нам большую надежду на выход в следующий раунд. Но не надо забывать, что у «Динамо» есть в своем составе много квалифицированных игроков, которые могут влиять на ход игры. К примеру, Буяльский. Так что легко в ответном матче нам не будет, – сказал Бергоди.

Ответный матч между ФК Университатя Клуж и киевским Динамо запланирован на четверг, 16 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени.