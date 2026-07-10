Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Университати выступил с заявлением после матча с Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
10 июля 2026, 09:12 |
2419
3

Коуч Университати выступил с заявлением после матча с Динамо в Лиге Европы

Кристиано Бергоди поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче против Динамо (0:0)

10 июля 2026, 09:12 |
2419
3 Comments
Коуч Университати выступил с заявлением после матча с Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бергоди
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер ФК Университатя Клуж Кристиано Бергоди поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче против Динамо (0:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

– Довольны ли вы результатом сегодняшнего матча в контексте двухматчевого противостояния?

– Это хороший результат для нас. Мы хорошо изучили соперника, разобрались, как играют футболисты «Динамо». Также у нас сегодня были возможности атаковать, мы создавали голевые моменты, поэтому я доволен. Большое спасибо нашим фанатам, которые были на игре и создали невероятную атмосферу поддержки.

– Теперь шансы «Университате» на выход в следующий раунд выше, чем у «Динамо»?

– Шансы по-прежнему 50 на 50, но сегодняшний результат, конечно, дает нам большую надежду на выход в следующий раунд. Но не надо забывать, что у «Динамо» есть в своем составе много квалифицированных игроков, которые могут влиять на ход игры. К примеру, Буяльский. Так что легко в ответном матче нам не будет, – сказал Бергоди.

Ответный матч между ФК Университатя Клуж и киевским Динамо запланирован на четверг, 16 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени.

По теме:
Динамо Киев – Радомяк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
РЕДУШКО: «Мы хотели выиграть. В Румынии будем играть только на победу»
Кристиано Бергоди Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Лига Европы Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Футбол | 10 июля 2026, 07:39 2
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику

Вратарь может перейти в «Астон Виллу»

Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 20:10 126
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026

Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Теннис | 09.07.2026, 15:18
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09.07.2026, 18:15
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Футбол | 10.07.2026, 07:37
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Наступна гра буде від Динамо зовсім інша, надіюсь переможна
Ответить
+2
так, тут він правий, але все-таки сподіваємось що матч-відповідь буде кращим для киян і головне - переможним. 
Ответить
0
Судя по игре и результату румыны игру динамы лучше изучили, чем динама игру румын.
Ответить
0
Популярные новости
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 2
Теннис
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 16
Футбол
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем