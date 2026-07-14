Цыганков определился с новым клубом. Виктор будет давить на Жирону
Украинец стремится остаться в Каталонии, единственным вариантом является «Эспаньол»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
По информации испанских СМИ, если трансфер 28-летнего футболиста все же состоится, то, скорее всего, это произойдет уже в конце сезона.
Сообщается, что главным претендентом на украинца остается «Эспаньол». В то же время ключевым фактором в возможной сделке может стать желание самого Цыганкова остаться в Каталонии.
По данным источника, именно «Эспаньол» является приоритетным и фактически единственным вариантом для продолжения карьеры украинского полузащитника, который готов оказывать давление ради осуществления этого перехода.
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