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  4. Цыганков определился с новым клубом. Виктор будет давить на Жирону
Испания
14 июля 2026, 07:32 |
1463
1

Цыганков определился с новым клубом. Виктор будет давить на Жирону

Украинец стремится остаться в Каталонии, единственным вариантом является «Эспаньол»

14 июля 2026, 07:32 |
1463
1 Comments
Цыганков определился с новым клубом. Виктор будет давить на Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, если трансфер 28-летнего футболиста все же состоится, то, скорее всего, это произойдет уже в конце сезона.

Сообщается, что главным претендентом на украинца остается «Эспаньол». В то же время ключевым фактором в возможной сделке может стать желание самого Цыганкова остаться в Каталонии.

По данным источника, именно «Эспаньол» является приоритетным и фактически единственным вариантом для продолжения карьеры украинского полузащитника, который готов оказывать давление ради осуществления этого перехода.

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Виктор Цыганков Жирона Эспаньол трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: La Grada
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А еспаньол в каталоної хіба. Ну саме місто де знаходиться цей клуб?
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