Цыганков определился с новым клубом. Виктор будет давить на Жирону

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, если трансфер 28-летнего футболиста все же состоится, то, скорее всего, это произойдет уже в конце сезона.

Сообщается, что главным претендентом на украинца остается «Эспаньол». В то же время ключевым фактором в возможной сделке может стать желание самого Цыганкова остаться в Каталонии.

По данным источника, именно «Эспаньол» является приоритетным и фактически единственным вариантом для продолжения карьеры украинского полузащитника, который готов оказывать давление ради осуществления этого перехода.