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  4. Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии
Чемпионат мира
12 июля 2026, 19:54 |
2904
0

Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии

Эрлинг Холанд дальше будет поддерживать Англию

12 июля 2026, 19:54 |
2904
0
Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал своего фаворита чемпионата мира.

«Конечно, я хочу, чтобы Англия добилась успеха. Я болею за… Думаю, в детстве у меня появилась футболка сборной Англии раньше, чем футболка Норвегии, поэтому, конечно, я хочу, чтобы Англия добилась успеха, потому что это прекрасная страна, и ее футболка тоже прекрасна».

25-летний футболист родился в Лидсе, когда его отец играл в Англии, и в юности Эрлинга фотографировали в форме сборной Англии. Британцы выбили Норвегию на стадии 1/4 финала чемпионата мира (2:1).

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Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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