Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии
Эрлинг Холанд дальше будет поддерживать Англию
Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал своего фаворита чемпионата мира.
«Конечно, я хочу, чтобы Англия добилась успеха. Я болею за… Думаю, в детстве у меня появилась футболка сборной Англии раньше, чем футболка Норвегии, поэтому, конечно, я хочу, чтобы Англия добилась успеха, потому что это прекрасная страна, и ее футболка тоже прекрасна».
25-летний футболист родился в Лидсе, когда его отец играл в Англии, и в юности Эрлинга фотографировали в форме сборной Англии. Британцы выбили Норвегию на стадии 1/4 финала чемпионата мира (2:1).
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