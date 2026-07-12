Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал своего фаворита чемпионата мира.

«Конечно, я хочу, чтобы Англия добилась успеха. Я болею за… Думаю, в детстве у меня появилась футболка сборной Англии раньше, чем футболка Норвегии, поэтому, конечно, я хочу, чтобы Англия добилась успеха, потому что это прекрасная страна, и ее футболка тоже прекрасна».

25-летний футболист родился в Лидсе, когда его отец играл в Англии, и в юности Эрлинга фотографировали в форме сборной Англии. Британцы выбили Норвегию на стадии 1/4 финала чемпионата мира (2:1).