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Чемпионат мира
12 июля 2026, 12:31 | Обновлено 12 июля 2026, 12:55
2330
3

ВИДЕО. Холанд сделал трогательный жест после поражения от Англии на ЧМ-2026

Норвежец провёл два часа с болельщиками на трибунах

12 июля 2026, 12:31 | Обновлено 12 июля 2026, 12:55
2330
3 Comments
ВИДЕО. Холанд сделал трогательный жест после поражения от Англии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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После драматического поражения в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1) лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд остался на стадионе вместе с норвежскими болельщиками.

На видео, которое стало вирусным в сети, можно увидеть, как 25-летний нападающий проводит время на трибунах «Хард Рок Стадиум» с болельщиками «викингов» и своей семьёй. Несмотря на поражение и тяжелый матч, Холанд охотно фотографировался и общался с людьми, пришедшими поддержать сборную Норвегии. Очевидцы утверждают, что Эрлинг провел на трибунах почти два часа и был последним игроком команды, покинувшим стадион.

На ЧМ-2026 Холанд забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу в 5 матчах за «ландслагет».

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Простий хлопець, якого гроші не зіпсували
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Вже легенда для Норвегії, далі буде... 
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Человек! Пример 
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