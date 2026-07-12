ВИДЕО. Холанд сделал трогательный жест после поражения от Англии на ЧМ-2026

После драматического поражения в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1) лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд остался на стадионе вместе с норвежскими болельщиками.

На видео, которое стало вирусным в сети, можно увидеть, как 25-летний нападающий проводит время на трибунах «Хард Рок Стадиум» с болельщиками «викингов» и своей семьёй. Несмотря на поражение и тяжелый матч, Холанд охотно фотографировался и общался с людьми, пришедшими поддержать сборную Норвегии. Очевидцы утверждают, что Эрлинг провел на трибунах почти два часа и был последним игроком команды, покинувшим стадион.

На ЧМ-2026 Холанд забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу в 5 матчах за «ландслагет».