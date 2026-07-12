ВИДЕО. Холанд сделал трогательный жест после поражения от Англии на ЧМ-2026
Норвежец провёл два часа с болельщиками на трибунах
После драматического поражения в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1) лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд остался на стадионе вместе с норвежскими болельщиками.
На видео, которое стало вирусным в сети, можно увидеть, как 25-летний нападающий проводит время на трибунах «Хард Рок Стадиум» с болельщиками «викингов» и своей семьёй. Несмотря на поражение и тяжелый матч, Холанд охотно фотографировался и общался с людьми, пришедшими поддержать сборную Норвегии. Очевидцы утверждают, что Эрлинг провел на трибунах почти два часа и был последним игроком команды, покинувшим стадион.
На ЧМ-2026 Холанд забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу в 5 матчах за «ландслагет».
🚨 NEW: Erling Haaland was the last Norwegian player to leave the stadium, staying until 9:30 PM local time to take photos with family and fans. ❤️ pic.twitter.com/1yWcKSdO4f— RazedFootball (@RazedFootball) July 12, 2026
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