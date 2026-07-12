Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Альфи Холанд не стал молчать
Бывший игрок сборной Норвегии Альф-Инге Холанд, отец нападающего «ландслагет» Эрлинга Холанда, резко раскритиковал судейство в матче норвежской национальной команды против Англии в четвертьфинале ЧМ-2026.
На пост в X известного британского журналиста Генри Винтера о том, что исход матча решил полузащитник англичан Джуд Беллингем, Холанд-старший ответил публичным возмущением.
«Правда? Рефери спас вас. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но мне кажется, что нас сегодня ограбили», – написал он.
В полуфинале сборная Англии встретится с Аргентиной. Матч состоится 15 июля.
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