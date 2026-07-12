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  4. Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 11:05 |
1462
4

Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»

Альфи Холанд не стал молчать

12 июля 2026, 11:05 |
1462
4 Comments
Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альф-Инге Холанд
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Бывший игрок сборной Норвегии Альф-Инге Холанд, отец нападающего «ландслагет» Эрлинга Холанда, резко раскритиковал судейство в матче норвежской национальной команды против Англии в четвертьфинале ЧМ-2026.

На пост в X известного британского журналиста Генри Винтера о том, что исход матча решил полузащитник англичан Джуд Беллингем, Холанд-старший ответил публичным возмущением.

«Правда? Рефери спас вас. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но мне кажется, что нас сегодня ограбили», – написал он.

В полуфинале сборная Англии встретится с Аргентиной. Матч состоится 15 июля.

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Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу сборная Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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В чому пограбували? Самі чомусь перестали вірити в перемогу і зменшили оберти. Рефері міг скасовувати Ваші обидва голи, але скасував лише один. Пенальті після Вар відмінив, хоча формально міг ставити, але не захотів ламати гру. Чому в додатковий час скисли? Ось Швейцарія грала 50 хв. в меншості, та й то другий тайм за статистикою провела краще. А Вам немає на що жалітися, не вистачило десь досвіду. Англійці вже десяток років +- біля півфіналів крутяться
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+4
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А що ж будеш говорити, коли губатенький за гру тричі торкнувся м'яча. 
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+1
Погоджуюсь з адекватним чоловіком.
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-5
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