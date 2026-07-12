Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026

Капитан национальной сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился эмоциями после поражения своей команды от национальной сборной Англии (1:2) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Это тяжело. Чувствую, что мы были так близки. Мы сделали все, что могли. Возможно, в первом тайме мы играли слишком низким блоком, но почти ничего не создали, а мы вышли вперед.

Затем пропустили два простых гола и не получили особой помощи от арбитра. Мелкие детали были не на нашей стороне, да и чуть-чуть не повезло.

Но это был фантастический путь, подлинная сказка. Мы можем гордиться собой. О нас говорит весь мир, а выход в четвертьфинал чемпионата мира – это огромное достижение. Теперь мы почувствовали вкус такого уровня», – сказал Мартин.

Национальная сборная Норвегии довольно неплохо провела ЧМ-2026, но не смогла пробиться в полуфинал Мундиаля, уступив команде Англии (1:2) в матче 1/4 финала.