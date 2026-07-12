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Чемпионат мира
12 июля 2026, 10:36 |
1053
0

Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026

Мартин Эдегор поделился эмоциями после поражения своей команды от национальной сборной Англии (1:2)

12 июля 2026, 10:36 |
1053
0
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор
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Капитан национальной сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился эмоциями после поражения своей команды от национальной сборной Англии (1:2) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Это тяжело. Чувствую, что мы были так близки. Мы сделали все, что могли. Возможно, в первом тайме мы играли слишком низким блоком, но почти ничего не создали, а мы вышли вперед.

Затем пропустили два простых гола и не получили особой помощи от арбитра. Мелкие детали были не на нашей стороне, да и чуть-чуть не повезло.

Но это был фантастический путь, подлинная сказка. Мы можем гордиться собой. О нас говорит весь мир, а выход в четвертьфинал чемпионата мира – это огромное достижение. Теперь мы почувствовали вкус такого уровня», – сказал Мартин.

Национальная сборная Норвегии довольно неплохо провела ЧМ-2026, но не смогла пробиться в полуфинал Мундиаля, уступив команде Англии (1:2) в матче 1/4 финала.

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Олег Вахоцкий Источник: BBC
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