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ITF
12 июля 2026, 15:15 | Обновлено 12 июля 2026, 15:17
146
0

Соболева не смогла доиграть финальный матч на турнире W100 в Ашаффенбурге

Анастасия отказалась от борьбы против Горгодзе после 7 проигранных геймов подряд

12 июля 2026, 15:15 | Обновлено 12 июля 2026, 15:17
146
0
Соболева не смогла доиграть финальный матч на турнире W100 в Ашаффенбурге
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) не смогла доиграть финальный матч на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

12 июля украинка вышла на корт против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 217). Анастасия проиграла стартовые 7 геймов и отказалась от продолжения борьбы.

WTT W100 Ашаффенбург. Грунт. Финал

Анастасия Соболева (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) [7] – 0:6, 0:1, RET., Соболева

В предыдущем матче – полуфинале против Юлии Авдеевой – Соболева получила травму левой лодыжки и вызывала на корт физио.

Анастасия провела крупнейший финал в карьере. Соболева прервала винстрик из 14 матчей – 4 поединка она выиграла в Ашаффенбурге, а еще по 5 встреч – на 50-тысячниках в Гданьске и Штутгарте.

Результаты Соболевой на W100 WTT в Ашаффенбурге:

  • R1: Анастасия Соболева – Ева Беннеманн – 6:2, 6:3
  • R2: Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти [1] – 6:4, 7:5
  • QF: Анастасия Соболева – Далила Якупович – 6:4, 6:4
  • SF: Анастасия Соболева – Юлия Авдеева [6] – 6:3, 7:6 (7:4)
  • F: Анастасия Соболева – Екатерина Горгодзе [7] – 0:6, 0:1, RET., Соболева
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WTT Ашаффенбург Анастасия Соболева Екатерина Горгодзе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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