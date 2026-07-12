Соболева не смогла доиграть финальный матч на турнире W100 в Ашаффенбурге

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) не смогла доиграть финальный матч на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

12 июля украинка вышла на корт против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 217). Анастасия проиграла стартовые 7 геймов и отказалась от продолжения борьбы.

WTT W100 Ашаффенбург. Грунт. Финал

Анастасия Соболева (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) [7] – 0:6, 0:1, RET., Соболева

В предыдущем матче – полуфинале против Юлии Авдеевой – Соболева получила травму левой лодыжки и вызывала на корт физио.

Анастасия провела крупнейший финал в карьере. Соболева прервала винстрик из 14 матчей – 4 поединка она выиграла в Ашаффенбурге, а еще по 5 встреч – на 50-тысячниках в Гданьске и Штутгарте.

Результаты Соболевой на W100 WTT в Ашаффенбурге: