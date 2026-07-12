Соболева не смогла доиграть финальный матч на турнире W100 в Ашаффенбурге
Анастасия отказалась от борьбы против Горгодзе после 7 проигранных геймов подряд
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) не смогла доиграть финальный матч на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.
12 июля украинка вышла на корт против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 217). Анастасия проиграла стартовые 7 геймов и отказалась от продолжения борьбы.
WTT W100 Ашаффенбург. Грунт. Финал
Анастасия Соболева (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) [7] – 0:6, 0:1, RET., Соболева
В предыдущем матче – полуфинале против Юлии Авдеевой – Соболева получила травму левой лодыжки и вызывала на корт физио.
Анастасия провела крупнейший финал в карьере. Соболева прервала винстрик из 14 матчей – 4 поединка она выиграла в Ашаффенбурге, а еще по 5 встреч – на 50-тысячниках в Гданьске и Штутгарте.
Результаты Соболевой на W100 WTT в Ашаффенбурге:
- R1: Анастасия Соболева – Ева Беннеманн – 6:2, 6:3
- R2: Анастасия Соболева – Лючия Бронцетти [1] – 6:4, 7:5
- QF: Анастасия Соболева – Далила Якупович – 6:4, 6:4
- SF: Анастасия Соболева – Юлия Авдеева [6] – 6:3, 7:6 (7:4)
- F: Анастасия Соболева – Екатерина Горгодзе [7] – 0:6, 0:1, RET., Соболева
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мурат Якин раскритиковал работу судей
Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь