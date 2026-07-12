ITF12 июля 2026, 14:25 | Обновлено 12 июля 2026, 14:28
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Анастасия Соболева – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча WTT W100 в Ашаффенбург
12 июля 2026, 14:25 | Обновлено 12 июля 2026, 14:28
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12 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) проводит финальный матч на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.
В решающем поединке украинка играет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 217). Встреча стартовала в 14:10 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница выиграет трофей 100-тысячника. Для Соболевой этой крупнейший финал в карьере.
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Комментарии 5
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Мда...дуже шкода, але респект Насті за останні 3 тижні, дійсно потужно повела
Знялася...
Якась Настя кришталева.
1 сет жах з бубл.
Погано починає. Нервує, жбурляє ракетку. Невже вчорашня травма заважає.
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