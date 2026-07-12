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ITF
12 июля 2026, 14:25 | Обновлено 12 июля 2026, 14:28
570
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Анастасия Соболева – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча WTT W100 в Ашаффенбург

12 июля 2026, 14:25 | Обновлено 12 июля 2026, 14:28
570
5 Comments
Анастасия Соболева – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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12 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) проводит финальный матч на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

В решающем поединке украинка играет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 217). Встреча стартовала в 14:10 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница выиграет трофей 100-тысячника. Для Соболевой этой крупнейший финал в карьере.

📺 Видеотрансляция
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WTT Ашаффенбург Анастасия Соболева Екатерина Горгодзе смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Мда...дуже шкода, але респект Насті за останні 3 тижні, дійсно потужно повела
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Знялася...
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Якась Настя кришталева.
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1 сет жах з бубл.
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Погано починає. Нервує, жбурляє ракетку. Невже вчорашня травма заважає.
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