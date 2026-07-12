Анастасия Соболева – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) проводит финальный матч на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

В решающем поединке украинка играет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 217). Встреча стартовала в 14:10 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница выиграет трофей 100-тысячника. Для Соболевой этой крупнейший финал в карьере.