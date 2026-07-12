Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе Аргентины: «Осталось 2 шага»

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес дал оценку матчу 1/4 финала против Швейцарии на чемпионате мира 2026. Поединок в основное время завершился вничью, но в овертайме аргентинцы вырвали победу – 3:1.

Автором второго гола стал сам Хулиан, прервавший затянувшееся затишье в матче. На руку аргентинцам сыграло удаление Бреля Эмболо во втором тайме, вдесятером европейцы просто не выдержали.

После финального свистка Альварес получил награду лучшему игроку матча.

«Я уже бил до этого. В этот раз появилось пространство, никто на меня не выдвинулся, и я поймал мяч просто роскошно. Голасо.

Всё сложилось непросто, даже несмотря на то, что мы играли в большинстве. Мы знали, что если продолжим давить все вместе, то гол придет. Очевидно, мы хотели бы побеждать раньше, но знаем, что это нелегко – сейчас все матчи на чемпионате мира такие. Осталось еще два шага», — сказал Альварес.

Следующим соперником сборной Аргентины станет Англия. Полуфинальный матч пройдет 15 июля.