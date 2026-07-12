Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»

Первый капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о четвертьфиналах ЧМ и назвал сборные, в которых больше шансов сойтись в решающем матче за чемпионский титул.

– Перед раундом плей-офф большинство экспертов в своих комментариях предполагали, что в полуфинал попадут французы, испанцы, англичане и аргентинцы. Так и случилось, хотя следует признать, что пока только подопечные Дидье Дешама преодолевают все препятствия в убедительном стиле.

– За исключением поединка Франция – Марокко, в других парах победители определились по игре?

– Сложно сказать. Судите сами. Неизвестно, дожали ли бы испанцы бельгийцев, если бы не травма легендарного вратаря Тибо Куртуа. Аргентинцы добились перелома только после довольно сомнительного удаления за симуляцию швейцарца Бреля Эмболо в конце основного времени. Или вспомним игровой эпизод с первым голом англичанина Джуда Беллингема, когда мяч, создалось впечатление, попал в камеру-паука и изменил траекторию, к чему не были готовы норвежцы.

Как видите, несмотря на то, что отношения выясняли «звезды» мирового футбола, многое зависело от мелочей, стечения обстоятельств. Потому не ищите в футболе логики.

– Вы уже определились с тем, кому отдаете предпочтение в полуфиналах?

– Считаю, что шансы французов и англичан немного выше, в частности, для британцев дополнительным стимулом будет то, что они близки к завоеванию чемпионского титула после 60-летнего перерыва. Хотя не удивлюсь, если все будет разрешаться в серии послематчевых пенальти, а в футбольной лотерее могут быть сюрпризы.

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