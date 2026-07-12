Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Не Месси. Аргентина – Швейцария: назван лучший игрок матча ЧМ-2026
Чемпионат мира
12 июля 2026, 07:45 | Обновлено 12 июля 2026, 09:10
2258
0

ФОТО. Не Месси. Аргентина – Швейцария: назван лучший игрок матча ЧМ-2026

Хулиан Альварес забил второй гол для аргентинцев на 112-й минуте поединка 1/4 финала

12 июля 2026, 07:45 | Обновлено 12 июля 2026, 09:10
2258
0
ФОТО. Не Месси. Аргентина – Швейцария: назван лучший игрок матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Швейцарии (3:1).

Хулиан забил второй гол для аргентинцев на 112-й минуте, сделал счет 2:1 и фактически гарантировал путевку в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что по оценкам статистических ресурсов, в частности портала WhoScored, лучшим игроком поединка стал легендарный Лионель Месси (9.2), который не забил, но отметился одним ассистом.

Оценка Хулиана – 8.1. Лаутаро Мартинес, который вышел на замену и забил третий мяч, получил 7.4.

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Аргентина – Швейцария – 3:1

Голы: Макаллистер, 10, Хулиан Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67

Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария)

ФОТО. Не Месси. Аргентина – Швейцария: назван лучший игрок матча ЧМ-2026

Оценки WhoScored за матч Аргентина – Швейцария (3:1, д.в.)

По теме:
Лионель СКАЛОНИ: «Сегодня мы страдали. Надо быть реалистами...»
ХОЛАНД: «Сейчас очень тяжело. Я чувствую, что мы заслуживали большего»
Месси дерзко обратился к арбитру во время матча против Швейцарии на ЧМ-2026
фото Хулиан Альварес лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу Лионель Месси WhoScored оценки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»
Футбол | 12 июля 2026, 06:29 0
Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»
Игрок сборной Норвегии – об отмененном голе из-за Холанда: «Это дикость»

Андреас Шельдеруп прокомментировал незасчитанное взятие ворот

Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Футбол | 11 июля 2026, 10:44 16
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан

Швед не поехал с командой на сборы

Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»
Футбол | 12.07.2026, 04:06
Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»
Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11.07.2026, 08:42
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Футбол | 11.07.2026, 08:02
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 50
Бокс
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 2
Бокс
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
11.07.2026, 09:51 5
Футбол
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем