Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Швейцарии (3:1).

Хулиан забил второй гол для аргентинцев на 112-й минуте, сделал счет 2:1 и фактически гарантировал путевку в полуфинал.

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Интересно, что по оценкам статистических ресурсов, в частности портала WhoScored, лучшим игроком поединка стал легендарный Лионель Месси (9.2), который не забил, но отметился одним ассистом.

Оценка Хулиана – 8.1. Лаутаро Мартинес, который вышел на замену и забил третий мяч, получил 7.4.

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Аргентина – Швейцария – 3:1

Голы: Макаллистер, 10, Хулиан Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67

Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария)

ФОТО. Не Месси. Аргентина – Швейцария: назван лучший игрок матча ЧМ-2026

Оценки WhoScored за матч Аргентина – Швейцария (3:1, д.в.)