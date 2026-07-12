Кейн и Беллингем стали шестой парой игроков с 5+ голами на одном ЧМ
Вспомним все подобные случаи на мировых первенствах
Дуэт нападающих сборной Англии Гарри Кейн и Джуд Беллингем стали шестой парой футболистов в истории чемпионатов мира, которым удалось забить по 5+ голов в одном розыгрыше турнира.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии, в котором Беллингем оформил дубль и догнал Кейна по забитым мячам (по 6).
Вспомним, каким парам футболистов раньше покорялось подобное достижение на мировых первенствах.
Сборные, два игрока которых отмечались 5+ голами на одном чемпионате мира
- Англия (2026) – Гарри Кейн (6) и Джуд Беллингем (6)
- Франция (2026) – Килиан Мбаппе (8) и Усман Дембеле (5)
- Бразилия (2002) – Роналдо (8) и Ривалдо (5)
- Польша (1974) – Гжегож Лято (7) и Анджей Шармах (5)
- Бразилия (1958) – Пеле (6) и Вава (5)
- Венгрия (1938) – Дьердь Шароши (5) и Дьюла Женгеллер (5)
In Harry Kane and Jude Bellingham, two English players have scored 5+ goals at a single World Cup tournament for the very first time.— Squawka (@Squawka) July 11, 2026
What a duo. 😍 pic.twitter.com/EIgQ1GVWKW
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