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  4. Кейн и Беллингем стали шестой парой игроков с 5+ голами на одном ЧМ
Чемпионат мира
12 июля 2026, 11:06 | Обновлено 12 июля 2026, 11:08
539
0

Кейн и Беллингем стали шестой парой игроков с 5+ голами на одном ЧМ

Вспомним все подобные случаи на мировых первенствах

12 июля 2026, 11:06 | Обновлено 12 июля 2026, 11:08
539
0
Кейн и Беллингем стали шестой парой игроков с 5+ голами на одном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дуэт нападающих сборной Англии Гарри Кейн и Джуд Беллингем стали шестой парой футболистов в истории чемпионатов мира, которым удалось забить по 5+ голов в одном розыгрыше турнира.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Норвегии, в котором Беллингем оформил дубль и догнал Кейна по забитым мячам (по 6).

Вспомним, каким парам футболистов раньше покорялось подобное достижение на мировых первенствах.

Сборные, два игрока которых отмечались 5+ голами на одном чемпионате мира

  • Англия (2026) – Гарри Кейн (6) и Джуд Беллингем (6)
  • Франция (2026) – Килиан Мбаппе (8) и Усман Дембеле (5)
  • Бразилия (2002) – Роналдо (8) и Ривалдо (5)
  • Польша (1974) – Гжегож Лято (7) и Анджей Шармах (5)
  • Бразилия (1958) – Пеле (6) и Вава (5)
  • Венгрия (1938) – Дьердь Шароши (5) и Дьюла Женгеллер (5)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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