Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси лаконично высказался о победе своей команды над Швейцарией (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Снова пришлось помучиться, но эта команда никогда не теряет веру. Мы снова в четверке лучших в мире! Вперед, черт возьми!!!!» – написал Лео.

Национальная сборная Аргентины уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирована на среду, 15 июля.