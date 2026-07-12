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Чемпионат мира
12 июля 2026, 11:38 | Обновлено 12 июля 2026, 11:49
1704
0

Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026

Лионель опубликовал пост в Instagram

12 июля 2026, 11:38 | Обновлено 12 июля 2026, 11:49
1704
0
Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси лаконично высказался о победе своей команды над Швейцарией (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Снова пришлось помучиться, но эта команда никогда не теряет веру. Мы снова в четверке лучших в мире! Вперед, черт возьми!!!!» – написал Лео.

Национальная сборная Аргентины уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирована на среду, 15 июля.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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