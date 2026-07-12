Лионель СКАЛОНИ: «Сегодня мы страдали. Надо быть реалистами...»

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями после победы своей команды над Швейцарией (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Сегодня мы страдали. Мы знали, что это физически очень сильная команда. Они создали нам немало проблем, и мы не смогли справиться с некоторыми ситуациями. В определенном смысле удача была на нашей стороне, ведь у них удалили одного игрока, и после этого команда пошла в атаку.

Надо быть реалистами: нам есть что улучшать, но всегда лучше, когда ты побеждаешь.

То, чего добилась эта команда, – это исторически, даже несмотря на то, что мы могли сыграть лучше. Снова выйти в полуфинал – это историческое достижение.

Неважно, Англия дальше или Норвегия. Нам будет противостоять команда, которая очень хорошо играет и имеет хорошего тренера. Сейчас мы будем восстанавливаться, потому что, думаю, именно в этом мы больше нуждаемся, и это самое важное», – сказал Скалони.

Национальная сборная Аргентины уверенно шагает Мундиалем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирован на среду, 15 июля.