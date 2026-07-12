Лионель СКАЛОНИ: «Сегодня мы страдали. Надо быть реалистами...»
Лионель считает, что его команда уже добилась исторического результата
Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями после победы своей команды над Швейцарией (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.
«Сегодня мы страдали. Мы знали, что это физически очень сильная команда. Они создали нам немало проблем, и мы не смогли справиться с некоторыми ситуациями. В определенном смысле удача была на нашей стороне, ведь у них удалили одного игрока, и после этого команда пошла в атаку.
Надо быть реалистами: нам есть что улучшать, но всегда лучше, когда ты побеждаешь.
То, чего добилась эта команда, – это исторически, даже несмотря на то, что мы могли сыграть лучше. Снова выйти в полуфинал – это историческое достижение.
Неважно, Англия дальше или Норвегия. Нам будет противостоять команда, которая очень хорошо играет и имеет хорошего тренера. Сейчас мы будем восстанавливаться, потому что, думаю, именно в этом мы больше нуждаемся, и это самое важное», – сказал Скалони.
Национальная сборная Аргентины уверенно шагает Мундиалем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирован на среду, 15 июля.
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