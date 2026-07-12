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Чемпионат мира
12 июля 2026, 09:04 | Обновлено 12 июля 2026, 09:24
446
0

Лионель СКАЛОНИ: «Сегодня мы страдали. Надо быть реалистами...»

Лионель считает, что его команда уже добилась исторического результата

12 июля 2026, 09:04 | Обновлено 12 июля 2026, 09:24
446
0
Лионель СКАЛОНИ: «Сегодня мы страдали. Надо быть реалистами...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями после победы своей команды над Швейцарией (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Сегодня мы страдали. Мы знали, что это физически очень сильная команда. Они создали нам немало проблем, и мы не смогли справиться с некоторыми ситуациями. В определенном смысле удача была на нашей стороне, ведь у них удалили одного игрока, и после этого команда пошла в атаку.

Надо быть реалистами: нам есть что улучшать, но всегда лучше, когда ты побеждаешь.

То, чего добилась эта команда, – это исторически, даже несмотря на то, что мы могли сыграть лучше. Снова выйти в полуфинал – это историческое достижение.

Неважно, Англия дальше или Норвегия. Нам будет противостоять команда, которая очень хорошо играет и имеет хорошего тренера. Сейчас мы будем восстанавливаться, потому что, думаю, именно в этом мы больше нуждаемся, и это самое важное», – сказал Скалони.

Национальная сборная Аргентины уверенно шагает Мундиалем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли швейцарцев (3:1), а в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против сборной Англии. Матч Англия – Аргентина запланирован на среду, 15 июля.

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Олег Вахоцкий Источник: Tyc Sports
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