Рекорды и достижения, которые покорились Носковой на Уимблдоне-2026

11 июля чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) в финале Уимблдонского турнира 2026 обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9).

Носкова в трехсетовом матче одержала победу за 2 часа и 29 минут – 6:2, 5:7, 6:3.

Для 21-летней чешки это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. Линда впервые в карьере завоевала трофей мейджора.

Носкова стало четвертой самой молодой теннисисткой в Открытой Эре, которая завоевала трофей Уимблдона, после Марии Шараповой (17 лет), Винус Уильямс (20 лет) и Петры Квитовой (21 год).

Она стала пятой чешкой в Открытой Эре, выигравшей травяной турнир Grand Slam, а также третьей теннисисткой из Чехии за последние 4 года, которая выиграла Уимблдонский турнир.

Впервые за 17 лет титул женского одиночного разряда Уимблдона разыграли теннисистки из одной страны. Последний раз такое было в 2009 году, когда в финале играли Серена и Винус Уильямс.

С понедельника Носкова поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга.

Видеообзор матча Каролина Мухова – Линда Носкова