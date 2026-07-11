Рекорды и достижения, которые покорились Носковой на Уимблдоне-2026
Линда обыграла Каролину Мухову на пути к первому трофею Grand Slam
11 июля чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) в финале Уимблдонского турнира 2026 обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9).
Носкова в трехсетовом матче одержала победу за 2 часа и 29 минут – 6:2, 5:7, 6:3.
Для 21-летней чешки это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. Линда впервые в карьере завоевала трофей мейджора.
Носкова стало четвертой самой молодой теннисисткой в Открытой Эре, которая завоевала трофей Уимблдона, после Марии Шараповой (17 лет), Винус Уильямс (20 лет) и Петры Квитовой (21 год).
Она стала пятой чешкой в Открытой Эре, выигравшей травяной турнир Grand Slam, а также третьей теннисисткой из Чехии за последние 4 года, которая выиграла Уимблдонский турнир.
Впервые за 17 лет титул женского одиночного разряда Уимблдона разыграли теннисистки из одной страны. Последний раз такое было в 2009 году, когда в финале играли Серена и Винус Уильямс.
С понедельника Носкова поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга.
Видеообзор матча Каролина Мухова – Линда Носкова
1 - Linda Noskova is the fourth-youngest player in the Open Era to claim her maiden Women’s Singles Grand Slam title in Wimbledon, older only than Maria Sharapova, Venus Williams and Petra Kvitova. Opening.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/eP2Hp45eio— OptaAce (@OptaAce) July 11, 2026
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