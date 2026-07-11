Для Мальдини создали должность в Италии, он выберет тренера сборной

Паоло Мальдини согласился стать новым техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC), заняв должность, созданную специально для него в связи с началом процесса восстановления национальной сборной.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, легенда «Милана» и сборной Италии после долгого ожидания принял предложение нового президента федерации Джованни Малаго, подписав четырехлетний контракт.

Мальдини займет беспрецедентную для федерации должность с широкими обязанностями, выходящими за рамки назначения следующего главного тренера и охватывающими весь путь национальной сборной.

Неожиданным дополнением стало назначение Леонардо, его бывшего товарища по команде и коллеги по «Милану», в качестве советника.

Первая задача этой пары – самая неотложная: найти человека, который возглавит «скуадру адзурру» в новом цикле. Имена, которые предпочитает Малаго, циркулируют уже некоторое время, среди них Антонио Конте и Роберто Манчини, и теперь остается только посмотреть, получат ли они одобрение нового технического руководства.

Назначение происходит в самый тяжелый период в современной истории национальной сборной. Италия пропустила три чемпионата мира подряд.