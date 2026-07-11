Каролина Мухова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Уимблдона-2026
11 июля на Уимблдоне-2026 состоится финальный матч в женском одиночном разряде.
Ориентиовочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Каролина Мухова (Чехия, WTA 9) и Линда Носкова (Чехия, WTA 12).
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Муховой.
Победительница поединка выиграет трофей британского мейджора.
Каролина Мухова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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