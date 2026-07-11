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Уимблдон
11 июля 2026, 16:10 | Обновлено 11 июля 2026, 16:26
112
0

Каролина Мухова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Уимблдона-2026

11 июля 2026, 16:10 | Обновлено 11 июля 2026, 16:26
112
0
Каролина Мухова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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11 июля на Уимблдоне-2026 состоится финальный матч в женском одиночном разряде.

Ориентиовочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Каролина Мухова (Чехия, WTA 9) и Линда Носкова (Чехия, WTA 12).

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Муховой.

Победительница поединка выиграет трофей британского мейджора.

Каролина Мухова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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