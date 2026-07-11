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Уимблдон
11 июля 2026, 15:52 |
248
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Каролина Мухова – Линда Носкова. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2026

Встреча начнется 11 июля в 18:00 по Киеву

11 июля 2026, 15:52 |
248
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Каролина Мухова – Линда Носкова. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2026
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11 июля, состоится финал Уимблдона в женском разряде, где между собой сыграют Каролина Мухова (WTA 9) – Линда Носкова (WTA 12).

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Каролина Мухова

Этот сезон для теннисистки складывается хорошо, удалось выиграть турниры Бад Хомбург и в Дохе. Такие результаты позволили вернуться в топ-10, в рейтинге онлайн Мухова на шестом месте, а если выиграет финал, поднимется на четвертую строчку.

Сейчас спортсменка в хорошей форме, она выиграла уже десять матчей кряду. На Уимблдоне Каролина стартовала с победы над «нейтралкой» Захаровой – 6:3, 6:2, с таким же счетом удалось обыграть китаянку Чжан. В третьем круге удалось пройти Савангкаев из Таиланда – 6:2, 7:6. Тяжелым был матч против землячки Крейчиковой – 7:5, 5:7, 6:3.

В четвертьфинале Мухова одолела известную японку Осаку – 7:6, 6:4. Невероятно драматичным был полуфинал против Коко Гауфф, где все решалось в третьей партии на супертайбрейке. У американки был матчбол в той встрече, и она подавала, казалось розыгрыш почти выигран, но находясь в середине корта, она решила укоротить, а не мощно ударить, однако допустила технический брак. В итоге Мухова вырвала победу – 6:2, 1:6, 7:6, для нее это первый финал Уимблдона и второй финал на мейджорах, титул она еще не брала.

Линда Носкова

Этот сезон для Носковой не самый яркий, хотя на траве она выглядит неудержимой. Начиная с прошлого года, именно Линда выиграла больше всех матчей в туре на этом покрытии. В текущем сезоне теннисистка взяла титул в Берлине и уже дошла до первого финала мейджора в карьере.

Свой путь спортсменка начала с победы над немкой Зайдель – 6:4, 6:3, потом прошла Осорио Серрано из Колумбии – 6:3, 4:6, 6:2. Пока самым сложным на турнире выдался матч против румынки Кырсти – 2:6, 6:3, 7:6, здесь даже пришлось отыграть один матчбол.

В четвертом круге Носкова разобралась с американкой Киз – 6:4, 7:6, а далее с бельгийкой Элизой Мертенс – 6:3, 7:5. Полуфинальный матч теннисистка провела против сильной украинки Марты Костюк, которую удалось обыграть 6:4, 6:4, здесь очень помогла мощная первая подача, что является одним из главных козырей Носковой.

Личные встречи

В туре спортсменки пересекались всего раз, матч состоялся в прошлом году, в третьем круге Открытого чемпионата США, тогда Мухова выиграла в трех сетах – 6:7, 6:4, 6:2.

Прогноз

Ожидаю захватывающего чешского дерби, в котором одна из теннисисток выиграет свой первый шлем в карьере. Мотивация будет зашкаливать, важно справиться с нервами, букмекеры не выделяют фаворита в этой встрече. Носкова выглядит мощно, хорошо играет на траве, преимущество Муховой в опыте, она хороша в длительных розыгрышах. Перспективной здесь я считаю ставку на тотал больше 21,5 геймов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Каролина Мухова
11.07.2026 -
17:00
Линда Носкова
Тотал больше 21.5 1.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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