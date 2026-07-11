Анастасия Соболева – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) продолжит выступления на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.

В полуфинале украинка сыграет против «нейтральной» шестой сеяной Юлии Авдеевой (WTA 191). Встреча начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболевой.

Победительница поединка в финале поборется либо с Екатериной Горгодзе, либо с Теодорой Костович.