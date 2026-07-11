Анастасия Соболева – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTT W100 в Ашаффенбурге
11 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) продолжит выступления на грунтовом турнире WTT W100 в Ашаффенбурге, Германия.
В полуфинале украинка сыграет против «нейтральной» шестой сеяной Юлии Авдеевой (WTA 191). Встреча начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболевой.
Победительница поединка в финале поборется либо с Екатериной Горгодзе, либо с Теодорой Костович.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Галатасарай» хочет взять игрока в аренду
В топ-3 также вошли британец Кимани Джек и Сарвеш Кушаре из Индии