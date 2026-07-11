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Уимблдон
11 июля 2026, 16:21 | Обновлено 11 июля 2026, 16:32
69
0

Где смотреть финал Уимблдона-2026 Каролина Мухова – Линда Носкова

11 июля ориентировочно в 18:00 состоится финальный поединок травяного мейджора

11 июля 2026, 16:21 | Обновлено 11 июля 2026, 16:32
69
0
Где смотреть финал Уимблдона-2026 Каролина Мухова – Линда Носкова
Каролина Мухова и Линда Носкова
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11 июля на Уимблдоне-2026 состоится финальный поединок в женском одиночном разряде.

За трофей травяного мейджора поборются чешки Каролина Мухова и Линда Носкова.

Встреча Каролины и Линды начнется вторым запуском на центральном корте Уимблдонского турнира. Ориентировочное время старта матча – 18:00 по Киеву.

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Ранее Носкова и Мухова играли друг с другом только один раз. В 2025 году Каролина переиграла Линду в 1/16 финала US Open.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на £3,600,000.

Где смотреть финал Уимблдона-2026 Каролина Мухова – Линда Носкова

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Суспільне Спорт.

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Алина Грушко
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