Чешское дерби. Определена финальная пара Уимблдона-2026 у женщин

На Уимблдоне-2026 определена финальная пара в женском одиночном разряде.

За трофей травяного мейджора сойдутся чешки Каролина Мухова и Линда Носкова.

Мухова в полуфинале переиграла американку Коко Гауфф, а Носкова одолела украинку Марту Костюк.

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Мухова во второй раз в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне. В 2023 году она уступила Иге Свентек в финальном поединке Ролан Гаррос.

Для Носковой это будет дебютный финал на мейджорах. До Уимблдона ее лучшим результатом на слэмах был четвертьфинал Australian Open 2024.

Ранее Носкова и Мухова играли друг с другом только один раз. В 2025 году Каролина переиграла Линду в 1/16 финала US Open.

Финал между Муховой и Носковой состоится в субботу, 11 июля.

Уимблдон-2026. Пары 1/2 финала

Каролина Мухова [10] – Коко Гауфф [7] – 6:2, 1:6, 7:6 (12:10)

Марта Костюк [12] – Линда Носкова [9] – 4:6, 4:6