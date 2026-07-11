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  4. «Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия
Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:20 |
1487
0

«Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия

Бывший полузащитник сборной Украины будет симпатизировать команде Эрлинга Холанда

11 июля 2026, 22:20 |
1487
0
«Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сегодня в полночь с 11-го на 12 июля в Майами начнется четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Норвегии и Англии. По вывеске фаворит этого противостояния известен, но так ли это на самом деле сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– На нынешнем чемпионате мира Норвегия уже переписала историю, впервые пробившись в восьмерку лучших сборных мира, – сказал Кравченко. – Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. В тоже время от Англии ждут какого-то весомого результата, ведь победа на Мундиале в 1966 году так и остается единственной для этой топовой сборной.

Предстоящий поединок норвежцев и англичан будет интересным не только с точки зрения командной игры, но и по соперничеству их лучших снайперов – Эрлинга Холанда и Гарри Кейна, которые ведут борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.

Не думаю, что Англия позволит Норвегии так контролировать мяч, как это было в матче с Бразилией, которая, кстати, очень разочаровала. В целом, думаю, поединок будет проходить под диктовку подопечных Томаса Тухеля.

В этом противостоянии я буду симпатизировать норвежцам, но победу отдам Англии, у которой более мощная и слаженная команда. Не показывая какой-то сверхэффективной игры, англичане остаются одними из фаворитов Мундиаля, так как имеют в своем составе классных исполнителей. Мой прогноз – 2:1 в пользу англичан.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Англии по футболу Гарри Кейн Эрлинг Холанд Томас Тухель эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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