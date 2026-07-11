Норвегия – Англия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ

В последнюю ночь четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года путевку в полуфинал разыграют сборные Норвегии и Англии. «Викинги» уже стали главным открытием турнира: они не умеют играть «на ноль», зато неизменно забивают больше соперников.

Исключением стала лишь встреча с Францией (1:4), которую норвежцы проводили полурезервным составом. Но даже тогда они сумели огорчить самую яркую команду мундиаля.

Эрлинг Холанд остается настоящей машиной по производству голов, однако успех Норвегии держится не только на нем. Партнеры регулярно снабжают форварда передачами, сами не теряются впереди, а оборона, несмотря на периодические ошибки, в целом справляется со своей работой. В предыдущем раунде настоящим героем стал голкипер Эрьян Нюланд, который серией невероятных спасений доводил до отчаяния подопечных Карло Анчелотти и особенно Неймара. На групповом этапе скандинавы обыграли Ирак и Сенегал, а в плей-офф выбили Кот-д'Ивуар и саму Бразилию.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Англия степенно прошла групповую стадию. После побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьей с Ганой (0:0), начались настоящие испытания. Дубль неудержимого Гарри Кейна помог «трем львам» перевернуть матч против ДР Конго (2:1), а затем англичане, играя в меньшинстве, сумели на легендарной «Ацтеке» сломить сопротивление Мексики – 3:2. Помимо Кейна, опасность в любой момент могут создать Джуд Беллингем, Букайо Сака и Энтони Гордон, да и глубина состава у британцев заметно солиднее, чем у соперника.

Одна из главных особенностей нынешнего чемпионата мира – невероятная результативность звезд. Лучшие футболисты планеты забивают практически в каждом матче, и сложно представить, что сегодня без гола останутся Холанд или Кейн. Англия не станет закрываться и ждать серии пенальти, но и Норвегия не изменит своему стилю: скандинавы не признают низкий блок и снова будут искать впереди своего главного козыря – Холанда.

Предположу, что Норвегия в шестой раз подряд на этом чемпионате мира сыграет «верховой» матч. Ставка на «Тотал больше 2.5» выглядит очень перспективно – коэффициент 1.76 в betking.