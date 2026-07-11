Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Англия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ
Чемпионат мира
11 июля 2026, 12:29 |
515
0

Норвегия – Англия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ

Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем поединке на мундиале

11 июля 2026, 12:29 |
515
0
Норвегия – Англия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В последнюю ночь четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года путевку в полуфинал разыграют сборные Норвегии и Англии. «Викинги» уже стали главным открытием турнира: они не умеют играть «на ноль», зато неизменно забивают больше соперников.

Исключением стала лишь встреча с Францией (1:4), которую норвежцы проводили полурезервным составом. Но даже тогда они сумели огорчить самую яркую команду мундиаля.

Эрлинг Холанд остается настоящей машиной по производству голов, однако успех Норвегии держится не только на нем. Партнеры регулярно снабжают форварда передачами, сами не теряются впереди, а оборона, несмотря на периодические ошибки, в целом справляется со своей работой. В предыдущем раунде настоящим героем стал голкипер Эрьян Нюланд, который серией невероятных спасений доводил до отчаяния подопечных Карло Анчелотти и особенно Неймара. На групповом этапе скандинавы обыграли Ирак и Сенегал, а в плей-офф выбили Кот-д'Ивуар и саму Бразилию.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Англия степенно прошла групповую стадию. После побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьей с Ганой (0:0), начались настоящие испытания. Дубль неудержимого Гарри Кейна помог «трем львам» перевернуть матч против ДР Конго (2:1), а затем англичане, играя в меньшинстве, сумели на легендарной «Ацтеке» сломить сопротивление Мексики – 3:2. Помимо Кейна, опасность в любой момент могут создать Джуд Беллингем, Букайо Сака и Энтони Гордон, да и глубина состава у британцев заметно солиднее, чем у соперника.

Одна из главных особенностей нынешнего чемпионата мира – невероятная результативность звезд. Лучшие футболисты планеты забивают практически в каждом матче, и сложно представить, что сегодня без гола останутся Холанд или Кейн. Англия не станет закрываться и ждать серии пенальти, но и Норвегия не изменит своему стилю: скандинавы не признают низкий блок и снова будут искать впереди своего главного козыря – Холанда.

Предположу, что Норвегия в шестой раз подряд на этом чемпионате мира сыграет «верховой» матч. Ставка на «Тотал больше 2.5» выглядит очень перспективно – коэффициент 1.76 в betking.

Прогноз Александра Шовковского
Норвегия
12 июля 2026 -
00:00
Англия
Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Унаи Симон не дотянул 26 минут до рекорда мундиалей
Игрок сборной Аргентины: «Судьи выполняют отличную работу»
прогнозы прогнозы Александра Шовковского ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Англии по футболу
Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Футбол | 10 июля 2026, 23:59 21
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11 июля 2026, 02:51 3
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»

Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром

Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции
Футбол | 11.07.2026, 07:24
Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции
Ямаль пояснил победу Испании над Бельгией на ЧМ-2026, пригрозив Франции
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Футбол | 11.07.2026, 13:00
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Другие виды | 10.07.2026, 22:49
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 15
Футбол
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 48
Биатлон
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 234
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем