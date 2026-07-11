ЛНЗ в товарищеском матче разгромил венгерский клуб МТК Будапешт

Черкасский ЛНЗ продолжает подготовку к старту в еврокубках на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 11 июля, команда Виталия Пономарева провела товарищеский матч с клубом МТК из Будапешта.

В первом тайме ЛНЗ создал у ворот соперника несколько моментов. Вот только воплотить их в гол игрокам вице-чемпиона Украины не удалось.

А вот во втором тайме реализация заметно улучшилась. На 59-й минуте Коди Дэвид открыл счет.

На 72-й минуте игрок, находящийся в ЛНЗ на просмотре, сделал счет 2:0. А в конце матча Теди Цара и Таллес окончательно добили соперника.

Сегодня ЛНЗ проведет еще один спарринг. Соперником станет «Олимпия» (Любляна, Словения). Начало матча в 19:00 по Киеву.

Товарищеский матч. Словения. 10 июля

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – МТК (Будапешт, Венгрия) – 4:0

Голы: К. Дэвид, 59, ИНП, 72, Теди Цара, 85, Таллес, 90