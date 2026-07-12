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ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 18:43 | Обновлено 12 июля 2026, 18:49
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0

ЛНЗ Черкассы – МТК Будапешт – 4:0. Разгром в Словении. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на сборах в Словении

12 июля 2026, 18:43 | Обновлено 12 июля 2026, 18:49
374
0
ЛНЗ Черкассы – МТК Будапешт – 4:0. Разгром в Словении. Видео голов и обзор
ФК ЛНЗ
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​Черкасского ЛНЗ провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 12:00 клуб ЛНЗ Черкассы разгромил МТК Будапешт из Венгрии (4:0)

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ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Товарищеская игра прошла на стадионе Sportni park Rutex в Словении.

футболисты ЛНЗ владели инициативой и создали много опасных моментов. Хотя до перерыва забить не удалось, во втором тайме вице-чемпионы УПЛ прибавили в реализации.

На 59-й минуте Коди Дэвид открыл счет, вскоре игрок на просмотре удвоил преимущество черкасской команды. Затем Теди Цара сделал счет 3:0, а в концовке встречи Таллес Бренер поставил точку, оформив разгромную победу ЛНЗ (4:0).

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Товарищеский матч. 11 июля 2026

Словения. Sportni park Rutex

12:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – МТК Будапешт (Венгрия) – 4:0

Голы: Коди Дэвид, 59, игрок на просмотре, 72, Теди Цара, 85, Таллес Бренер, 90

ЛНЗ: Самойленко. Дайко, игрок на просмотре, Роман, Хамко (Микляш, 57), Доник (Смотрицький, 57), Таллес Бренер, Пастух, Джевисон Беннетт (Маткивский, 31), Теди Цара, Кравчук (Коди Дэвид, 46).

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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