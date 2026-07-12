ЛНЗ Черкассы – МТК Будапешт – 4:0. Разгром в Словении. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на сборах в Словении
Черкасского ЛНЗ провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
11 июля в 12:00 клуб ЛНЗ Черкассы разгромил МТК Будапешт из Венгрии (4:0)
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ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Товарищеская игра прошла на стадионе Sportni park Rutex в Словении.
футболисты ЛНЗ владели инициативой и создали много опасных моментов. Хотя до перерыва забить не удалось, во втором тайме вице-чемпионы УПЛ прибавили в реализации.
На 59-й минуте Коди Дэвид открыл счет, вскоре игрок на просмотре удвоил преимущество черкасской команды. Затем Теди Цара сделал счет 3:0, а в концовке встречи Таллес Бренер поставил точку, оформив разгромную победу ЛНЗ (4:0).
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону. ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
Товарищеский матч. 11 июля 2026
Словения. Sportni park Rutex
12:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – МТК Будапешт (Венгрия) – 4:0
Голы: Коди Дэвид, 59, игрок на просмотре, 72, Теди Цара, 85, Таллес Бренер, 90
ЛНЗ: Самойленко. Дайко, игрок на просмотре, Роман, Хамко (Микляш, 57), Доник (Смотрицький, 57), Таллес Бренер, Пастух, Джевисон Беннетт (Маткивский, 31), Теди Цара, Кравчук (Коди Дэвид, 46).
Видео голов и обзор матча
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