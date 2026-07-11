Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ сыграет два спарринга за день. Стартовый состав на матч с МТК Будапешт
Товарищеские матчи
ЛНЗ
11.07.2026 12:00 - : -
МТК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 11:55 | Обновлено 11 июля 2026, 12:07
342
0

ЛНЗ сыграет два спарринга за день. Стартовый состав на матч с МТК Будапешт

11 июля в 12:00 на сборах в Словении состоится товарищеский матч

11 июля 2026, 11:55 | Обновлено 11 июля 2026, 12:07
342
0
ЛНЗ сыграет два спарринга за день. Стартовый состав на матч с МТК Будапешт
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 12:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда МТК Будапешт из Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеская игра пройдет на стадионе Sportni park Rutex в Словении. Видеотрансляция не проводится.

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Это первый спарринг ЛНЗ из двух за этот день. В 19:00 черкасская команда сыграет против Олимпии из Любляны

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Стартовый состав ЛНЗ на матч с МТК Будапешт

ЛНЗ: Самойленко, Дайко, игрок на просмотре, Роман, Хамко, Доник, Таллес Бренер, Пастух, Джевисон Беннетт, Теди Цара, Кравчук.

Запас: Карпенко, Микляш, Коди Дэвид, Маткивский, Смотрицкий.

Инфографика

По теме:
Кривбасс – Зюлте-Варегем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена
Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев МТК Будапешт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Футбол | 10 июля 2026, 23:59 21
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира

Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Футбол | 11 июля 2026, 12:38 0
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ
Уникальный игрок. Мерино за 9 минут забил два победных гола на ЧМ

Суперигра Мерино

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11.07.2026, 08:20
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Футбол | 11.07.2026, 06:32
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Другие виды | 10.07.2026, 22:49
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 26
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 7
Футбол
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 234
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 48
Биатлон
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 15
Футбол
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
Тренер сборной Украины: «Честно говоря, он меня разочаровал»
Тренер сборной Украины: «Честно говоря, он меня разочаровал»
09.07.2026, 14:32
Футзал
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем