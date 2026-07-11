ЛНЗ сыграет два спарринга за день. Стартовый состав на матч с МТК Будапешт

​Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 12:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда МТК Будапешт из Венгрии.

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Товарищеская игра пройдет на стадионе Sportni park Rutex в Словении. Видеотрансляция не проводится.

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Это первый спарринг ЛНЗ из двух за этот день. В 19:00 черкасская команда сыграет против Олимпии из Любляны

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Стартовый состав ЛНЗ на матч с МТК Будапешт

ЛНЗ: Самойленко, Дайко, игрок на просмотре, Роман, Хамко, Доник, Таллес Бренер, Пастух, Джевисон Беннетт, Теди Цара, Кравчук.

Запас: Карпенко, Микляш, Коди Дэвид, Маткивский, Смотрицкий.

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