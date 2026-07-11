ЛНЗ сыграет два спарринга за день. Стартовый состав на матч с МТК Будапешт
11 июля в 12:00 на сборах в Словении состоится товарищеский матч
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.
11 июля в 12:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда МТК Будапешт из Венгрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеская игра пройдет на стадионе Sportni park Rutex в Словении. Видеотрансляция не проводится.
ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Это первый спарринг ЛНЗ из двух за этот день. В 19:00 черкасская команда сыграет против Олимпии из Любляны
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26, получила серебряные медали и готовится к новому сезону.
ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
Стартовый состав ЛНЗ на матч с МТК Будапешт
ЛНЗ: Самойленко, Дайко, игрок на просмотре, Роман, Хамко, Доник, Таллес Бренер, Пастух, Джевисон Беннетт, Теди Цара, Кравчук.
Запас: Карпенко, Микляш, Коди Дэвид, Маткивский, Смотрицкий.
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