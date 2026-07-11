Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
Испания переиграла Бельгию со счетом 2:1 и сыграет против сборной Франции
Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.
10 июля испанцы переиграли команду Бельгии со счетом 2:1 – победу для Фурии Рохи на 88-й минуте принес суперсаб Микель Мерино.
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В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют против Франции, которая днем ранее выбила Марокко (2:0).
Испания и Франция образовали первую полуфинальную пару ЧМ-2026.
Вторая полуфинальная пара мундиаля определится после поединков Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария.
Испания за 6 матчей на ЧМ-2026 только один раз не сумела победить и пропустила всего один гол: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1).
ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля
Испания – Бельгия – 2:1
Голы: Руис, 30, Мерино, 88 – де Кетеларе, 41
Пары 1/4 финала ЧМ-2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Видеообзор матча
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Инфографика
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