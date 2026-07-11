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Чемпионат мира
11 июля 2026, 00:10 | Обновлено 11 июля 2026, 00:55
1499
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Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара

Испания переиграла Бельгию со счетом 2:1 и сыграет против сборной Франции

11 июля 2026, 00:10 | Обновлено 11 июля 2026, 00:55
1499
2 Comments
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.

10 июля испанцы переиграли команду Бельгии со счетом 2:1 – победу для Фурии Рохи на 88-й минуте принес суперсаб Микель Мерино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют против Франции, которая днем ранее выбила Марокко (2:0).

Испания и Франция образовали первую полуфинальную пару ЧМ-2026.

Вторая полуфинальная пара мундиаля определится после поединков Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария.

Испания за 6 матчей на ЧМ-2026 только один раз не сумела победить и пропустила всего один гол: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1).

ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля

Испания – Бельгия – 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 88 – де Кетеларе, 41

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

  • 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Видеообзор матча

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Два гегемона світового футболу. Прикро що вони зустрінуться в півфіналі. 
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+1
 Для мене ,навпаки добре ,що зустрінуться саме зараз , бо за обидві команди на цьому чс не вболіваю.Поцапаються смачно і хтось вже нарешті вилетить- невилєтаємі фаворити
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-2
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