Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира 2026.

10 июля испанцы переиграли команду Бельгии со счетом 2:1 – победу для Фурии Рохи на 88-й минуте принес суперсаб Микель Мерино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют против Франции, которая днем ранее выбила Марокко (2:0).

Испания и Франция образовали первую полуфинальную пару ЧМ-2026.

Вторая полуфинальная пара мундиаля определится после поединков Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария.

Испания за 6 матчей на ЧМ-2026 только один раз не сумела победить и пропустила всего один гол: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1).

ЧМ-2026. 1/4 финала, 10 июля

Испания – Бельгия – 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 88 – де Кетеларе, 41

Пары 1/4 финала ЧМ-2026

09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0

– Марокко – 2:0 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1

– Бельгия – 2:1 12.07. 00:00. Норвегия – Англия

12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Видеообзор матча

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика