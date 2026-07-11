Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
«Галатасарай» хочет взять игрока в аренду
Турецкий «Галатасарай» сделал шаг к подписанию нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
По информации журналиста Кагана Дурсуна, стамбульский клуб уже направил «бело-синим» официальное предложение об аренде форварда с правом последующего выкупа.
Также сообщается, что «Галатасарай» параллельно ведет переговоры и с другими кандидатами, в частности с футболистами национальной и молодежной сборных Украины.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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