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  4. Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 08:02 |
3414
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Динамо получило официальное предложение по Пономаренко

«Галатасарай» хочет взять игрока в аренду

11 июля 2026, 08:02 |
3414
2 Comments
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» сделал шаг к подписанию нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации журналиста Кагана Дурсуна, стамбульский клуб уже направил «бело-синим» официальное предложение об аренде форварда с правом последующего выкупа.

Также сообщается, что «Галатасарай» параллельно ведет переговоры и с другими кандидатами, в частности с футболистами национальной и молодежной сборных Украины.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Як же треба зневажати свою аудиторію, щоби таке передруковувати чи то з твітера, чи то зі своєї хворої голови. Думаю, що та сама аудиторія платить Олійченку взаємністю. Жаль тільки, що ця взаємність з часом буде розпоширюватись і на саме видання. ДумайТЕ, як сказав вже майже класик
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Вже купляти не хочуть? Беруть тільки в отстой?
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