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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»
Чемпионат мира
10 июля 2026, 21:17 |
169
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Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»

Ламин Ямаль хочет доказать, что лучше играет в решающих матчах

10 июля 2026, 21:17 |
169
1 Comments
Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль уверен, что его лучшие матчи на чемпионате мира еще впереди.

«Чем ближе мы к важным играм, полуфиналу или финалу, тем лучше я играю. Я никогда не был лучшим игроком на групповом этапе, но это меня не беспокоит.

Я знаю, что у меня будет возможность это доказать, и надеюсь, что матч против Бельгии станет отличным для всей команды», – заявил Ямаль.

В пяти матчах мундиаля Ямаль забил один гол. Вечером сборная Испании сыграет с Бельгией за выход в полуфинал чемпионата мира, победитель в этой паре выходит на Францию.

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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Ух ты какой самоуверенный.Значит сегодня игру провалит,и Испания вылетит.
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