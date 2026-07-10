Ламин ЯМАЛЬ: «Чем ближе мы к важным играм, тем лучше я играю»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль уверен, что его лучшие матчи на чемпионате мира еще впереди.

«Чем ближе мы к важным играм, полуфиналу или финалу, тем лучше я играю. Я никогда не был лучшим игроком на групповом этапе, но это меня не беспокоит.

Я знаю, что у меня будет возможность это доказать, и надеюсь, что матч против Бельгии станет отличным для всей команды», – заявил Ямаль.

В пяти матчах мундиаля Ямаль забил один гол. Вечером сборная Испании сыграет с Бельгией за выход в полуфинал чемпионата мира, победитель в этой паре выходит на Францию.