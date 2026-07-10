Экс-арбитр ФИФА: «К судье у марокканцев не должно быть вопросов»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил высказывания представителей сборной Марокко, которые остались недовольны судейством в четвертьфинальном матче с французами на ЧМ, проходящим в США, Канаде и Мексике.

«Я считаю, что аргентинец Факундо Тельо не мешал участникам поединка продемонстрировать все свое умение. Он очень хорошо двигался, что помогало ему находиться в водовороте событий.

Что до назначенного в середине первого тайма пенальти, то здесь все справедливо: марокканец Мазрауи сфолил, останавливая проход Мбаппе. Обошлось без нарушения правил и в игровом эпизоде, завершившемся точным ударом Мбаппе, что позволило французам открыть счет.

В конце концов, будь иначе, арбитр VAR обязательно обратил бы на это внимание и подсказал Тельо пересмотреть спорный момент. Поэтому ничего не остается, как просто поздравить подопечных Дидье Дешама со зрелищной игрой и уверенной победой».

Ранее форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не готов назвать нынешнюю команду самой сильной, в которой он играл.