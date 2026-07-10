Килиан МБАППЕ: «Не самая сильная сборная Франции. Покажите мне трофей»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не готов назвать нынешнюю команду самой сильной, в которой он играл. Игрок ждет завоевания трофея ЧМ-2026.

«Я уже был и чемпионом мира, и вице-чемпионом. Нынешняя сборная не самая сильная, потому что еще ничего не выиграла. Самой сильной она будет, когда я увижу трофей».

«Конечно, у этой команды огромный потенциал, но сильная команда – это та команда, которая выигрывает трофеи», – сказал Мбаппе.

Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026.