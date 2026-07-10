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Чемпионат мира
10 июля 2026, 17:24 | Обновлено 10 июля 2026, 17:35
567
0

Килиан МБАППЕ: «Не самая сильная сборная Франции. Покажите мне трофей»

Пока не считает Францию сильной сборной

10 июля 2026, 17:24 | Обновлено 10 июля 2026, 17:35
567
0
Килиан МБАППЕ: «Не самая сильная сборная Франции. Покажите мне трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не готов назвать нынешнюю команду самой сильной, в которой он играл. Игрок ждет завоевания трофея ЧМ-2026.

«Я уже был и чемпионом мира, и вице-чемпионом. Нынешняя сборная не самая сильная, потому что еще ничего не выиграла. Самой сильной она будет, когда я увижу трофей».

«Конечно, у этой команды огромный потенциал, но сильная команда – это та команда, которая выигрывает трофеи», – сказал Мбаппе.

Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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