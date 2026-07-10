Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Марта сыграет на WTA 1000 в Торонто
Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что после Уимблдона, где она дошла до полуфинала, ее следующим крупным турниром станет соревнование в Торонто WTA 1000.
«Я очень благодарна всем за поддержку. Это очень важно для меня, для всех игроков вообще. Я с большой гордостью представляю Украину, украинских людей, и я всех очень люблю и всех обнимаю».
«Увижусь со всеми в Торонто», – сказала Костюк.
Турнир в Торонто, где в основной сетке заявлена Элина Свитолина, пройдет со 2 по 13 августа.
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