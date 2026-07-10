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WTA
10 июля 2026, 17:15 | Обновлено 10 июля 2026, 17:35
1571
4

Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона

Марта сыграет на WTA 1000 в Торонто

10 июля 2026, 17:15 | Обновлено 10 июля 2026, 17:35
1571
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Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что после Уимблдона, где она дошла до полуфинала, ее следующим крупным турниром станет соревнование в Торонто WTA 1000.

«Я очень благодарна всем за поддержку. Это очень важно для меня, для всех игроков вообще. Я с большой гордостью представляю Украину, украинских людей, и я всех очень люблю и всех обнимаю».

«Увижусь со всеми в Торонто», – сказала Костюк.

Турнир в Торонто, где в основной сетке заявлена Элина Свитолина, пройдет со 2 по 13 августа.

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Марта Костюк WTA Торонто
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 4
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Виходить, з Вашингтона знялась. А я сподівався, що там буде фінал з першої сіяної Еліни і другої сіяної Марти.
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1 турнир в месяц график.
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