Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что после Уимблдона, где она дошла до полуфинала, ее следующим крупным турниром станет соревнование в Торонто WTA 1000.

«Я очень благодарна всем за поддержку. Это очень важно для меня, для всех игроков вообще. Я с большой гордостью представляю Украину, украинских людей, и я всех очень люблю и всех обнимаю».

«Увижусь со всеми в Торонто», – сказала Костюк.

Турнир в Торонто, где в основной сетке заявлена Элина Свитолина, пройдет со 2 по 13 августа.