В Польше отреагировали на интерес Шахтера к игроку сборной Украины

Донецкий «Шахтер» планировал подписать защитника английского «Сток Сити» и сборной Украины Максима Таловерова во время летнего трансферного окна.

Футболист согласился присоединиться к украинской команде, однако требовал зарплату в размере 1,5 миллиона евро, что заставило «горняков» прекратить переговоры с защитником.

Польский журналист Камиль Рогольски считает, что внедрение лимита на украинцев в Премьер-лиги негативно влияет на трансферный рынок и исскуственно завышает стоимость игроков:

«Сначала Конопля требовал у донецкой команды 1,5 миллиона евро в год, теперь Таловеров. Именно это и происходит, когда вы искусственно регулируете рынок.

В Польше у нас было правило, согласно которому каждая команда должна была иметь на поле хотя бы одного польского игрока U-21. В результате цены на этих игроков взлетели до небес.

Конечно, эти правила помогают, но в основном они помогают набивать карманы игрокам и их агентам», – написал журналист.