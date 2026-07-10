Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Польше отреагировали на интерес Шахтера к игроку сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 13:27 |
964
0

В Польше отреагировали на интерес Шахтера к игроку сборной Украины

Журналист Камиль Рогольски прокомментировал требования защитника Максима Таловерова

10 июля 2026, 13:27 |
964
0
В Польше отреагировали на интерес Шахтера к игроку сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий «Шахтер» планировал подписать защитника английского «Сток Сити» и сборной Украины Максима Таловерова во время летнего трансферного окна.

Футболист согласился присоединиться к украинской команде, однако требовал зарплату в размере 1,5 миллиона евро, что заставило «горняков» прекратить переговоры с защитником.

Польский журналист Камиль Рогольски считает, что внедрение лимита на украинцев в Премьер-лиги негативно влияет на трансферный рынок и исскуственно завышает стоимость игроков:

«Сначала Конопля требовал у донецкой команды 1,5 миллиона евро в год, теперь Таловеров. Именно это и происходит, когда вы искусственно регулируете рынок.

В Польше у нас было правило, согласно которому каждая команда должна была иметь на поле хотя бы одного польского игрока U-21. В результате цены на этих игроков взлетели до небес.

Конечно, эти правила помогают, но в основном они помогают набивать карманы игрокам и их агентам», – написал журналист.

По теме:
Ушел в аренду. ЛНЗ отпустил перспективного вингера в Первую лигу Украины
Линейная сборной Украины продолжит карьеру в Словакии
Президент клуба УПЛ: «Мы готовы принять блудного сына, но...»
Шахтер Донецк чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сток Сити Максим Таловеров трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Футбол | 10 июля 2026, 07:39 3
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику

Вратарь может перейти в «Астон Виллу»

Товарищеские матчи, 9 июля. Ничья Полесья, поражение Харькова и Карпат
Футбол | 10 июля 2026, 13:15 0
Товарищеские матчи, 9 июля. Ничья Полесья, поражение Харькова и Карпат
Товарищеские матчи, 9 июля. Ничья Полесья, поражение Харькова и Карпат

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Футбол | 10.07.2026, 10:00
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10.07.2026, 01:02
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Футбол | 10.07.2026, 08:55
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 1
Бокс
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 7
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем