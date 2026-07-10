Шахтер сделал предложение игроку сборной Украины из Англии. Есть результат

Донецкий «Шахтер» был заинтересован в подписании защитника «Сток Сити» и сборной Украины Максима Таловерова, однако переговоры между сторонами завершились безрезультатно.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, главной причиной срыва трансфера стали финансовые требования футболиста. Сообщается, что «горняки» предложили центральному защитнику долгосрочный пятилетний контракт с конкурентоспособной зарплатой и бонусами за выступления.

Впрочем, сторона Таловерова рассчитывала на значительно более выгодные условия. Защитник хотел получать около 1,5 миллиона евро в год, а также требовал подписной бонус. Такой уровень зарплаты превышал бы оклады большинства украинских футболистов «Шахтера», в частности капитана команды Николая Матвиенко.

Именно из-за этих финансовых требований руководство донецкого клуба решило отказаться от продолжения переговоров.