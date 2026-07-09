Хавбек Шахтера: «Туран требует бегать, бегать и бегать»
Назарина рассказал о первом этапе подготовки
Полузащитник Шахтера Егор Назарина рассказал о том, как команда продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Словении.
– Что от вас требует Арда Туран?
– Пока требует бегать, бегать и еще раз бегать, потому что на первом сборе мы закладываем фундамент физической подготовки, с которым идем в течение целого сезона. Так что это важная неделя была, мы плодотворно поработали. Однако вечером работаем с мячом, много тактической работы – это тоже важный аспект, с которым мы считаемся.
– Прошлым летом в Словении с Ардой Тураном у вас было много беговой работы, вообще похожий тренировочный процесс был. Чувствовали, что в течение сезона это сильно помогало?
– Конечно. Полагаю, мы заложили хороший фундамент летом. Тогда у нас было много матчей, если я не ошибаюсь, сыграли восемь поединков в квалификации еврокубков, но заложили фундамент, с которым шли в течение всего сезона. Как результат, мы были хорошо подготовлены и, по-моему, ни одной команде не уступили физически. Поэтому еще раз повторюсь, это очень важная работа.
– И напоследок: какие цели у тебя и команды на предстоящий сезон?
– Мы – «Шахтер», и у нас всегда самые высокие цели: это победа в каждом турнире, в котором мы участвуем, – в чемпионате и Кубке Украины, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я считаю, нам это под силу, мы к этому готовимся. Мои личные цели – как можно больше помогать команде получать положительные результаты.
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