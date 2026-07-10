Первая пробоина. Бабич – о поединке чемпионата мира Испания – Бельгия

Сегодня, 10 июля в на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике состоится, возможно, самый интригующий четвертьфинальный матч между сборными Испании и Бельгии. По крайней мере так считает известный тренер, наш эксперт Алексндр Бабич, о чем он эксклюзивно рассказал сайту Sport.ua.

– Предстоящий поединок между Испанией и Бельгией, на мой взгляд, будет не менее интересным и интригующим, чем матч испанцев против португальцев в 1/8 финала, – сказал Бабич. – Испания еще ни разу не пропускала на этом турнире, а Бельгия, как мы видим, от матча к матчу становится только сильнее, при этом много забивает.

Тем не менее, я не думаю, что подопечные Луиса де ла Фуэнте будут отходить от своего стиля игры, то есть, контролировать мяч и заставлять сопротивляться в большей степени обороняться. Но здесь стоит отметить, что бельгийцы умеют по ходу игры менять свою тактику. Испанцев модно поймать на контратаке, по крайней мере, у тех же португальцев была ни одна возможность это сделать.

Примечателен тот факт, что без Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку бельгийцы чувствуют себя довольно комфортно. Зато поймал свою игру Шарль де Кетеларе. Также, мне кажется, что команда выглядит более мобильно. И нельзя не отметить их характер.

Что касается прогноза, то я все-таки отдам предпочтение Испания. Однако Бельгия сделает первую пробоину в защитных построениях соперника. Спрогнозирую, что основное время завершится вничью – 1:1, а в экстра-тайме испанцы забьют победный мяч. 2:1.