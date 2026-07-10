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Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:21 | Обновлено 10 июля 2026, 12:59
636
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Первая пробоина. Бабич – о поединке чемпионата мира Испания – Бельгия

Известный тренер считает, что в основное время победитель определен не будет

10 июля 2026, 12:21 | Обновлено 10 июля 2026, 12:59
636
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Первая пробоина. Бабич – о поединке чемпионата мира Испания – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе
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Сегодня, 10 июля в на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике состоится, возможно, самый интригующий четвертьфинальный матч между сборными Испании и Бельгии. По крайней мере так считает известный тренер, наш эксперт Алексндр Бабич, о чем он эксклюзивно рассказал сайту Sport.ua.

– Предстоящий поединок между Испанией и Бельгией, на мой взгляд, будет не менее интересным и интригующим, чем матч испанцев против португальцев в 1/8 финала, – сказал Бабич. – Испания еще ни разу не пропускала на этом турнире, а Бельгия, как мы видим, от матча к матчу становится только сильнее, при этом много забивает.

Тем не менее, я не думаю, что подопечные Луиса де ла Фуэнте будут отходить от своего стиля игры, то есть, контролировать мяч и заставлять сопротивляться в большей степени обороняться. Но здесь стоит отметить, что бельгийцы умеют по ходу игры менять свою тактику. Испанцев модно поймать на контратаке, по крайней мере, у тех же португальцев была ни одна возможность это сделать.

Примечателен тот факт, что без Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку бельгийцы чувствуют себя довольно комфортно. Зато поймал свою игру Шарль де Кетеларе. Также, мне кажется, что команда выглядит более мобильно. И нельзя не отметить их характер.

Что касается прогноза, то я все-таки отдам предпочтение Испания. Однако Бельгия сделает первую пробоину в защитных построениях соперника. Спрогнозирую, что основное время завершится вничью – 1:1, а в экстра-тайме испанцы забьют победный мяч. 2:1.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе Кевин Де Брюйне Ромелу Лукаку Луис де ла Фуэнте эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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бабич как  эксперт -не знаю, как тренер - г.....но
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