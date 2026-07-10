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Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:18 | Обновлено 10 июля 2026, 10:37
1458
0

Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Бельгия

Авторитетный специалист был однозначным в выборе победителя этого поединка

10 июля 2026, 10:18 | Обновлено 10 июля 2026, 10:37
1458
0
Мирон Маркевич дал прогноз на матч чемпионата мира Испания – Бельгия
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Сегодня, 10 июля в Лос-Анджелесе – в 22:00 по киевскому времени начнется второй четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Бельгии. Команд, которые с самого начала турнира были претендентами на самые высокие места. Победителя этой пары в полуфинале уже ждет Франция, которая уверенно обыграла Марокко – 2:0.

Педри или де Брюйне, Оярсабаль или Лукаку, Доку или Ямаль. Такие интересные микро дуэли мы можем сегодня увидеть. Хотя статистика говорит о том, что бельгийцам мало что светит в этом противостоянии, так как последний раз в игровое время они обыгрывали испанцев еще в далеком 1980 году. После этого было лишь две ничьи…

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Как это ни парадоксально, но по статусу матч 1/8 финала Испания – Португалия был выше, чем сейчас четвертьфинальный Испания – Бельгия. Но это не значит, что матч будет не интересный, поскольку обе команды любят атаковать, а это значит, что зрителям скучать не придется. Впрочем, в этой паре есть фаворит – испанцы. Тем более, что я не помню, когда в последний раз бельгийцы праздновали успех в этих противостояниях. Я не говорю, что подопечные Руди Гарсии обречены, но шансов выйти в полуфинал у них, на мой взгляд, немного.

Посмотрим, как наставник бельгийцев использует своих лидеров в этом поединке. Однако в прошлом матче Кевин де Брюйне остался на скамейке запасных, а Ромелу Лукаку вышел на замену, но Бельгия победила с крупным счетом. Считаю, что Лукаку готов минут на 30, поскольку последствия травмы еще сказываются, да и у де Брюйне по ходу сезона в «Наполи» были проблемы со здоровьем, что тоже сейчас дает о себе знать.

Ямаль? Я понимаю, что в таком поединке, как Испания – Португалия болельщики ждали феерии, но встречались равные команды, никто не хотел рисковать, поэтому лидерам непросто было себя проявить.

Что касается предстоящей игры, то я практически уверен, что Испания будет доминировать и, думаю, докажет свое превосходство над оппонентом. Да, бельгийцы много забивают, но испанцы не пропускают, у них все в этом плане налажено. Это не просто так. Видно, что они хотят выиграть чемпионат мира. Если подопечные Луиса де ла Фуэнте пройдут Бельгию, то в полуфинале нас ждет противостояние достойное финала. Франция также мечтает о победе на Мундиале. А то, что это будет, я не сомневаюсь. В четвертьфинале ставлю на победу Испании – 2:0.

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич Sport.ua
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