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  4. Дуэт нападающих сборной Франции повторил редкое достижение ЧМ
Чемпионат мира
10 июля 2026, 11:19 |
114
0

Дуэт нападающих сборной Франции повторил редкое достижение ЧМ

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле забили по 5+ голов на ЧМ-2026

10 июля 2026, 11:19 |
114
0
Дуэт нападающих сборной Франции повторил редкое достижение ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дуэт нападающих сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле стали лишь пятой парой футболистов в истории чемпионатов мира, которым удалось забить по 5+ голов в одном розыгрыше турнира.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором оба игрока отличились забитыми мячами.

Теперь в активе Мбаппе стало 8 голов, Дембеле – 5.

Вспомним, каким парам футболистов раньше покорялось подобное достижение на мировых первенствах.

Сборные, два игрока которых отмечались 5+ голами на одном чемпионате мира

  • Франция (2026) – Килиан Мбаппе (8) и Усман Дембеле (5)
  • Бразилия (2002) – Роналдо (8) и Ривалдо (5)
  • Польша (1974) – Гжегож Лято (7) и Анджей Шармах (5)
  • Бразилия (1958) – Пеле (6) и Вава (5)
  • Венгрия (1938) – Дьердь Шароши (5) и Дьюла Женгеллер (5)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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