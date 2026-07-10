Дуэт нападающих сборной Франции повторил редкое достижение ЧМ
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле забили по 5+ голов на ЧМ-2026
Дуэт нападающих сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле стали лишь пятой парой футболистов в истории чемпионатов мира, которым удалось забить по 5+ голов в одном розыгрыше турнира.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором оба игрока отличились забитыми мячами.
Теперь в активе Мбаппе стало 8 голов, Дембеле – 5.
Вспомним, каким парам футболистов раньше покорялось подобное достижение на мировых первенствах.
Сборные, два игрока которых отмечались 5+ голами на одном чемпионате мира
- Франция (2026) – Килиан Мбаппе (8) и Усман Дембеле (5)
- Бразилия (2002) – Роналдо (8) и Ривалдо (5)
- Польша (1974) – Гжегож Лято (7) и Анджей Шармах (5)
- Бразилия (1958) – Пеле (6) и Вава (5)
- Венгрия (1938) – Дьердь Шароши (5) и Дьюла Женгеллер (5)
📰 HISTORY MADE in the World Cup!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 9, 2026
⚽️ Mbappé with 8 goals
⚽️ Dembélé with 5 goals
🇫🇷 France now joins an ELITE club — only 5 nations EVER have had TWO players hit 5+ goals in a single tournament:
1️⃣ 🇭🇺 Hungary 1938 — Sárosi (5) & Zsengellér (5)
2️⃣ 🇧🇷 Brazil 1958 — Pelé (6) &… pic.twitter.com/f9udfRzFBQ
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